¿Cuánto tengo qué ahorrar para celebrar una boda?

El día de nuestra boda es uno de los momentos más especiales de nuestra vida, pero gestionar todos los preparativos puede suponer un quebradero de cabeza. Asegurarte de que todos los costes entren dentro del presupuesto de boda que tienes previsto es algo que te ahorrará tiempo y disgustos a medida que se acerque la gran fecha. Y saber cuánto cuesta una boda puede ayudarte a que los números no aumenten desmesuradamente.

Presupuestar una boda

Cada día que pasa surgen nuevas opciones para celebrar las bodas y, por tanto, el abanico se hace más grande... pero también más repleto de dudas. En cualquier caso, ya sea que estés pensando en una boda para tirar la casa por la ventana o, por el contrario, en una boda un poco más austera e íntima, para saber cuánto cuesta una boda, debes empezar por los costes básicos: los elementos que no pueden faltar sea cual sea el tipo de enlace que estás planeando.

En esta lista hemos detallado los gastos principales comunes en cualquier boda. Están separados en función del tipo de presupuesto, para que te hagas una idea más clara de la diferencia de precios y de las opciones que tienes a tu alcance:

Una vez que ya tengas cubiertos los gastos esenciales de la boda, puedes comenzar a planear otros aspectos secundarios:

Transporte

Organizador de bodas

Videógrafo

Anillos

Peluquería y estilismo

Tarta nupcial

Tarjetas de invitación

Recordatorio para los invitados

Ahora que ya tienes una primera idea de cuánto cuesta casarse, vamos a mirar en profundidad alguno de los elementos más importantes.

El lugar y cómo llegar

¿Dónde me caso? ¿En una playa? ¿En el campo? ¿O mejor en una lujosa finca? Es una de las dudas más importantes a resolver y uno de los puntos marcados en rojo en cualquier presupuesto para saber cuánto cuesta una boda. Precio del banquete de boda: aunque muchos lugares ofrecen packs cerrados en los que incluyen todos los elementos (comida y bebida, barra libre, alquiler del recinto, etc.), hay muchos otros que los ofrecen por separado. Tener una idea del coste de cada uno te ayudará a decidir cuáles incluir y cuáles no.

Catering : dependiendo de la sofisticación que busques, el precio del cubierto de boda oscila desde los 90 euros por persona, el más barato, hasta los 300 euros, el más selecto.

Barra libre : uno de los indispensables dentro de los gastos de una boda; y también uno de los más caros. Contratar un servicio de barra libre se sitúa entre los 30 y los 80 euros por persona dependiendo de la cantidad de tiempo que lo contrates (por unas horas o por la duración de toda la fiesta).

Alquiler del lugar : sin sitio de celebración no hay boda que valga. En algunas fincas selectas pueden llegar a cobrar hasta 7.000 euros (o más). Hay algunos recintos que incluyen el precio del menú de boda, así que podría ser una opción a considerar.

Alquiler de mobiliario: en general, se trata de un gasto que suelen incluir ya muchos lugares para la celebración de bodas en sus precios finales (es decir, no lo ves desglosado). En caso de que los tengas que contratar aparte, su coste puede rondar los 2.000 euros.

Costes de transporte: la elección del lugar de celebración condiciona el coste del transporte. Si eliges un lugar del sitio en el que vives, no tendrás que hacer frente a ningún gasto. Pero si estás pensando en organizar tu boda en otro lugar que conlleve tomar un avión, un tren o un trayecto largo en coche, la cuenta va a subir considerablemente.

Los extras de la fiesta

¿Alguien dijo “fiesta”? El momento que todos esperan en cualquier boda: música, baile, adornos y fotos, muchas fotos (no es mala idea preguntar por el precio de un fotomatón de boda o por el precio de un fotógrafo de boda recomendado por algún amigo). Teniendo ya todo lo básico cubierto, llega el momento de que te ocupes de lo más movido.

Ojo con este apartado porque suele ser donde más se cae en gastos innecesarios. Tu máxima debe ser clara: ceñirte a lo que tenías en mente. Echa un vistazo a este desglose:

¿Cuánto vale vestirse bien ese día?

¿Quién no se ha imaginado caminando hacia al altar con sus mejores galas para entregarse al amor de su vida? El vestido de boda es uno de los ejes sobre los que gira cualquier gala nupcial y, por supuesto, hay precios para todos los gustos y bolsillos. El traje del novio y los costes de peluquería y maquillaje, también deben sumarse a este apartado.

Un vestido de novia puede costar de 1.500 a 5.000 euros, aunque se puede ahorrar en los gastos de una boda si se alquila o si se hereda alguno de la familia.

Para ellos, el coste suele ir desde los 150 euros hasta los 800 euros (trajes a medida).

Un servicio de peinado y maquillaje para la novia suele partir de los 150 euros hasta los 200 euros, dependiendo de la experiencia y reputación del estilista.

Por último, un anillo para enamorarlos a todos: las alianzas parten desde los 50 euros las más básicas hasta los 1.000 euros las más selectas.

En total, de media, estos gastos suelen suponer alrededor de los 2.500 ó 3.000 euros del precio medio de una boda; un número a tener en cuenta cuando hablamos de cuánto cuesta una boda.

Cómo ahorrar unos euros

¿Mucho estrés al ver estas cifras? No hay nada de lo que preocuparse. Hay muchos trucos para bajar los costes de algunos de los elementos presentes en una boda. Lo importante es que se ajusten a tu presupuesto y a lo que esperas de ese día en el que sellarás tu amor con quien más quieres.

¿Seguro que queréis invitar a todo el mundo? Cuando das la noticia, el primer impulso es invitar hasta al hijo del vecino. Pero cada invitado que sumes conllevará un gasto mayor. Recuerda que los caterings suelen pasarte presupuesto en función de la cantidad de comensales. Cada 10 invitados suelen suponer alrededor de 1.000 €, así que puedes recortar a los “prescindibles”. Ahorrarás también en el precio de las invitaciones de boda. Casarte fuera de temporada. A todos nos gusta pensar en una boda con muy buena temperatura en un sitio de ensueño. Pero dependiendo de las fechas que elijas, ese sueño puede salir más caro. ¿Consejo? Evita el verano y la primavera y entrégate al otoño y al invierno. Ahorrarás muchos € cambiando de estación; piensa que las hojas caídas o la nieve también pueden dar mucho juego. Pide ayuda a algún amigo. Quizás tengas a un amigo que cante como los ángeles, u otro cuya profesión frustrada sea la de DJ. Acudir a los amigos para que te ayuden en tu boda puede ser una gran forma de ahorrar dinero.

Tras leer este artículo, ya has dado el primer paso para el día más importante de tu vida. Con toda esta información, la organización de la boda será coser y cantar.