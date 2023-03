El techo de hormigón de las mujeres del Ibex: solo representan el 22% de la alta dirección

¿Paridad en este índice bursátil? La presencia femenina alcanza el 35,8% en los consejos, pero no supera el 22% en la alta dirección, porcentaje que lleva estancando un lustro. Además, solo cuatro mujeres son primeras ejecutivas

Se habla de techo de cristal, pero también existen paredes, suelos y precipicios de cemento que dificultan el ascenso de las mujeres en la escalera de poder de las empresas del Ibex 35. Aunque a veces no se vean a simple vista. Si bien es cierto que 17 compañías del selectivo superan el 40% de presencia femenina en su consejo de administración, la lista se estrecha a seis empresas con el mismo porcentaje en la alta dirección (Aena, Red Eléctrica, Enagás, Bankinter, Colonial y Rovi). En un año, el número de mujeres ha aumentado el 12,3% en los consejos de administración del Ibex 35, hasta el 35,8%, mientras que en la alta dirección solo ha crecido el 5,4%, hasta el 22%, según el último informe de la Asociación Española de Ejecutiv@as y Consejer@s (Eje&Con).

Al mismo tiempo, las compañías capitaneadas por mujeres aún escasean: hay tres presidentas y una consejera delegada, pero no han llegado al cargo por el mismo camino. Mientras Ana Botín y Marta Ortega heredaron su puesto para presidir el Santander e Inditex, respectivamente, Beatriz Corredor llegó a Red Eléctrica por la vía política. Solo María Dolores Dancausa ha alcanzado su puesto como consejera delegada de Bankinter por méritos propios. Cada vez más empresas alzan la bandera de la igualdad, aunque no siempre cumplen con sus principios.

"Ha aumentado, pero no al ritmo que se esperaba". Esta es la respuesta de todas las fuentes consultadas sobre la presencia femenina en los cargos directivos de las compañías del Ibex 35. Y dentro de ese crecimiento hay matices. Empecemos por los consejos de administración. Hay 17 empresas del índice bursátil que cumplen con la recomendación, que no obligación, de contar con un 40% de mujeres en sus consejos para 2022. La publicación del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas en 2020 ha acelerado la incorporación femenina en los consejos de las 35 empresas, si bien no todas tienen el mismo poder en sus manos.

"Las consejeras independientes duplican a las dominicales, pero lo más destacado es el escaso número de consejeras ejecutivas", señala Mercedes Wullish, fundadora del ranking Las Top 100. En concreto, las consejeras independientes representan el 48,95%, mientras que las dominicales apenas rozan el 23%, según las cifras recogidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Hay empresas, como Sacyr que se sirven de esta categoría para mostrar su progreso: «El 50% de los consejeros independientes que nombra Sacyr son mujeres», explican desde la compañía, aunque en realidad estas mujeres solo componen el 23% de su consejo. "Creo que tenemos que buscar un incremento sostenido en el tiempo para alcanzar la paridad en los consejos en todas sus tipologías", apunta Hildur Eir Jónsdóttir, socia directora de Assurance de EY España.

Vacío legal

A la cuota voluntaria marcada por la CNMV se añade el compromiso de la Comisión Europea. La institución aprobó a finales de 2022 una directiva que impone a las grandes empresas un mínimo de mujeres del 40% en sus consejos de administración para 2026. Sin embargo, este porcentaje no atañe a la alta dirección. Debido a este vacío legal, las mujeres representan el 33,3% en los consejos y solo la quinta parte de los altos ejecutivos en Europa (20,2%), según resume el informe de la Comisión Europea sobre igualdad de género. «Ha habido un mayor avance en los consejos administrativos, pero no en la alta dirección», subrayan desde la CNMV, ya que en los últimos cinco años se ha ralentizado la incorporación de la mujer en los equipos directivos. La legislación tampoco afecta a las pymes, donde la ausencia de mujeres es aún más notoria. Según el último informe de la aseguradora Hiscox, el 60% no incorporó a ninguna mujer en altos cargos.

Las empresas, y también las del Ibex 35, no pierden ocasión para remarcar los hitos conseguidos en los consejos de administración. Es el caso de Red Eléctrica, única compañía en alcanzar el 50% de mujeres en el consejo de administración y con una presidenta al frente, pero con un 35,3% de ellas en el equipo directivo. Su compromiso es que sea del 38% en 2025 y del 50% en 2030. "Avanzamos, pero aún estamos lejos de la plena incorporación de la mujer en todas las escalas de poder y sectores económicos", esgrime Resurrección Barrio, directora de recursos humanos de Red Eléctrica. Mapfre tiene un 42,85% de mujeres consejeras, pero solo un 31,7% de puestos directivos están ocupados por ellas. "Internamente trabajamos para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en el acceso a puestos de responsabilidad y para eliminar la brecha salarial", afirman desde la compañía.

A veces, las compañías intentan despistar con las palabras. La presidenta del Santander mostraba su orgullo hace dos semanas sobre las mujeres en posiciones de dirección: "Hemos pasado del 20% al 29% y llegaremos al 30%. Es un incremento del 50%". Sin embargo, la alta dirección aún se mantiene en el 20%. Por su parte, Rovi asegura que su consejo está formado por tres mujeres y cuatro hombres (42% de presencia femenina), y el 31% de los puestos directivos están actualmente a cargo de mujeres. En cambio, a pesar de que el comité de dirección "refleja también el compromiso que Rovi mantiene por promover una política de igualdad de género y oportunidades", según afirman desde la farmacéutica, la representación de mujeres es del 25% (4 de 10).

La cifra femenina se reduce aún más en los comités ejecutivos. Empresas como Colonial, que cuentan con un 36,6% de mujeres en su consejo de administración y un 40% en la alta dirección, no ha incorporado a ninguna en su comité ejecutivo formado por seis personas. Lo mismo ocurre con Naturgy. Con el 25% de mujeres consejeras y ninguna en la alta dirección y en su comité ejecutivo, la compañía señala que su objetivo es que "el 40% de las posiciones gerenciales y directivas en 2025 estén ocupadas por mujeres". Para conseguirlo está negociando "con los representantes de los trabajadores un nuevo plan de igualdadW. Solaria y Acerinox, a su vez, tampoco tienen altas directivas entre sus filas. Ninguna de las dos compañías ha respondido a las preguntas de ‘activos’.

Aena es la única empresa que cuenta con un 56% de mujeres en el comité de dirección ejecutivo, el 44% en el comité de dirección ampliado y el 40% en el consejo de administración. La compañía considera que todavía puede incrementar más la presencia femenina gracias a su plan de igualdad, vigente hasta 2025, que intentará "aumentar el número de mujeres en las áreas en las que se encuentras infrarrepresentadas, principalmente el colectivo de mantenimiento y servicio de extinción de incendios". La alta dirección femenina está encabezada por Aena y Red Eléctrica, pero cabe recordar que son empresas públicas. Enagás es la primera empresa privada con más mujeres en su equipo directivo (44,4%) que en su consejo de administración (40%). "Nuestro reto es mantener ese compromiso de forma transversal en todas las políticas y los procedimientos internos", apuntan desde la propia compañía.

Existe la creencia de que las empresas "donde hay una primera ejecutiva el avance es mayor", según afirman desde la CNMV. Por ejemplo, Bankinter cuenta con un 45% de mujeres en su consejo de administración y un 42,86% en su equipo directivo. Sin embargo, solo su consejera delegada forma parte del comité ejecutivo de cinco personas que lo conforman. Algo parecido ocurre en Inditex. La llegada de Marta Ortega a la presidencia ha permitido llegar a dos mujeres de ocho personas en el comité ejecutivo, mientras que la presencia femenina se circunscribe al 26,09% en la alta dirección y al 36,40% en su consejo.

Cuotas culturales

España supera por poco la media europea y ocupa el 10º puesto en cuanto a porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las grandes compañías. Eso sí, se mantiene aún lejos del 45,3% en Francia y del 38,8% en Italia, países que lideran la lista del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) en parte por las cuotas obligatorias del 40% que hay en sus territorios. Otros dos territorios, Bélgica y los Países Bajos, obligan a contar con un número mínimo de mujeres en los órganos de gobierno de las cotizadas. El porcentaje de consejeras delegadas en España es de los más bajos, el 1,2% frente al 6,7% europeo. En este caso, ni Francia ni Italia superan la media de la UE (6,5% y 6%, respectivamente). "A medida que se sube en la escala de poder, sea el ámbito que sea, menos mujeres encontramos", sentencia Ana Bujaldón, presidenta de Fedepe. A pesar de que España ha sido uno de los primeros países europeos en legislar cuotas de mujeres en los consejos de administración (2007), el Ministerio de Igualdad no ha hecho referencias acerca de la presencia femenina en los equipos directivos. Pese a las reiteradas insistencias de este medio, no ha sido posible recabar una valoración por parte del ministerio Irene Montero sobre este tema.

Cambios estéticos

Sobre el desequilibrio que existe entre la alta dirección y el consejo de administración, Bujaldón admite que les preocupa «que las empresas incorporen cambios estéticos, superficiales, presionados por la tendencia social imparable del feminismo, pero que estas incorporaciones de mujeres no respondan a creer en el gran beneficio de sumar talento femenino». Eso significa que "muchas veces le dan a las mujeres responsabilidades que no tienen suficiente peso", explica Maite Moreno, profesora de la EAE Business School, como concederles la presidencia de la comisión de Sostenibilidad, Recursos Humanos o Comunicación. "Se habla mucho de diversidad, pero a la hora de distribuir roles se decide con un reloj que atrasa", asegura Wullish. Hay muchas razones por las que el techo de cristal aún no se ha roto por completo, pero la principal es el contexto cultural. La persistencia de los estereotipos históricos y la visión de las mujeres en el sector de los cuidados aún obstaculizan su promoción. "Dada su resistencia, el techo al liderazgo femenino parece ser de hormigón armado", ironiza la presidenta de Fedepe.

Una manera de acelerar su incorporación al mundo directivo son las cuotas. Moreno defiende que las conciencias "a veces cambian a golpe de leyes" y desde Fedepe entienden las cuotas de mujeres "como herramientas transitorias correctoras de los desequilibrios de género". El World Economic Forum estima en más de 130 años el tiempo que tardaremos en cerrar la brecha de género si continuamos con el ritmo actual. En el caso de España, el país necesitará 33 años para alcanzar la igualdad de género, según el último índice ClosinGap elaborado por PwC. ¿Qué falta entonces? "Que los altos ejecutivos estén convencidos de que la igualdad real es imprescindible para que la empresa se desarrolle con éxito en la sociedad actual", recalca Díez. La educación es la clave: "Nuestra generación no verá el cambio, pero los jóvenes cada vez están más concienciados", asegura Moreno.