Rechazo en Reino Unido por un contrato de la Armada concedido a Navantia: "Es una traición"

Sindicatos y oposición británica condenan la decisión de su Gobierno de conceder un contrato valorado en 1.827 millones a un consorcio en el que está la empresa española.

"Han apuñalado por la espalda a los astilleros británicos", critica un diputado laborista.

Alberto Muñoz

Oposición y sindicatos británicos acusan a su Gobierno de "traición" por haber concedido un contrato de 1.827 millones de euros para construir tres embarcaciones auxiliares para la Marina británica (RFA) a un consorcio de empresas en el que se encuentra Navantia . "En España estarán encantados", dice con resignación el presidente de uno de los sindicatos mayoritarios del sector. "Han apuñalado por la espalda a los astilleros británicos", critica un diputado laborista.

La construcción de las tres embarcaciones Fleet Solid Support (FSS) ha sido concedida al consorcio Resolute, que engloba a las empresas BMT, Harland & Wolff y Navantia UK, filial de la compañía española en el Reino Unido.

Según aseguran los medios británicos, al menos un 40% de la producción —es decir, alrededor de 730 millones de euros—, se va a llevar a cabo fuera del territorio británico, y una parte importante de la carga de trabajo se llevará a cabo en los astilleros de Navantia en Puerto Real, Cádiz.

Es por eso que en los sindicatos británicos lamentan que esos cientos de puestos de empleo que se van a crear o salvaguardar en España no hayan podido quedarse en el Reino Unido. La mejor forma, dicen, es que se le hubiese adjudicado al otro consorcio, Team UK, que habría mantenido la inversión dentro del país.

"Es una oportunidad enorme que se nos escapa no solo para apuntalar nuestros astilleros, sino también para reforzar nuestra propia capacidad de fabricar nuestra defensa nacional de cara al futuro. Estamos en un momento en el que la economía está sufriendo, por lo que me parece de ser extremadamente corto de miras no darse cuenta de que se ha concedido una adjudicación así a un consorcio que planea llevarse el trabajo de calidad y la propiedad intelectual fuera de nuestras fronteras", asegura Mike Clancy, secretario general del sindicato Prospect.

Una postura que el responsable en materias de Defensa de la oposición, el laborista John Healey, ha llevado un paso más allá: "Han traicionado a las empresas y a los trabajadores británicos".

Desde el Gobierno, sin embargo, defienden que su decisión creará más de 2.000 puestos de trabajo solo en el Reino Unido sin renunciar a la "colaboración con una compañía de renombre internacional como Navantia".

Sin embargo, desde la Confederación de Sindicatos de Constructores de Barcos e Ingenieros británica aseguran temer que más contratos públcios vayan a parar a manos de empresas españolas. "Nos preocupa que por primera vez un astillero de propiedad española esté construyendo un buque de guerra británico y que esto cree un precedente para el futuro", explica su secretario general, Ian Waddell.

La construcción de los bloques que conformarán los buques se realizará en los astilleros de Harland & Wolff en Belfast (Irlanda del Norte) y Appledore (suroeste de Inglaterra), pero también en el astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz).

"Parte de los trabajos de construcción se llevarán a cabo en España, lo que supondrá una colaboración que permitirá la transferencia de habilidades y tecnología de un constructor naval auxiliar líder en el mundo", apunta el Ministerio de Defensa británico en su nota.

El organismo también puntualiza que "el contrato valorado en unos 1.827 millones de euros para fabricar las embarcaciones que proporcionarán municiones, explosivos y provisiones a los aparatos de la Marina, destructores y fragatas desplegadas en el mar, está sujeto a la aprobación ministerial y del Tesoro británico".

