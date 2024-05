'Clint Eastwood', de Ian Nathan: toda una vida alegrándonos el día

Las redes sociales publicaban hace unos días unas imágenes de Clint Eastwood que sorprendían a muchos por el estado físico del cineasta, que el próximo 31 de mayo cumplirá 94 años. El intérprete de ‘Por un puñado de dólares’, que se dejó ver en un acto organizado por Jane Goodall, apareció un tanto despeinado, con una frondosa barba blanca y algo más delgado de lo habitual, aunque siempre ha sido un canijo larguirucho.

Los alarmistas de Instagram no dejaron pasar el momento para comentar lo frágil que lo veían. Quizá esperaban que llegara en paracaídas o haciendo su entrada al evento con una pirueta. En fin, la idiotez es como internet: no conoce límites y llega a todas las casas. Eso sí, los comentaristas no hacían mención alguna sobre la próxima cinta del californiano, ‘Jurado Nº2’, su película número cuarenta como realizador. Bien podrían haber aprovechado la ocasión para destacar el arrojo y la pasión que demuestra el nonagenario, incapaz de abrazar la jubilación.

Clint Eastwood pertenece al grupo de cineasta e intérpretes que iniciaron su carrera en el viejo Hollywood y que acabaron rompiendo con el sistema de las ‘majors’ para caminar libremente, sin ataduras. Aunque, como explica Ian Nathan, autor del nuevo libro que recorre la carrera del legendario cineasta, Eastwood "es la menos ‘hollywoodense’ de las estrellas de Hollywood" y su trayectoria siempre ha estado unos cuantos pasos atrás de la corriente imperante en cada momento de la industria. Nunca ha sido seguidor de modas ni postulados artísticos, y su estilo no es otro que sumergirse en las historias que le emocionan, sin importarle su temática.

Desde sus inicios como actor de spaghetti westerns a las órdenes de Sergio Leone hasta su consagración como director a nivel mundial, Eastwood ha sido una figura legendaria. Siempre lo ha hecho todo a su manera, por su propia cuenta –a través de su productora Malpaso Producciones– y casi siempre ha acertado. En los años sesenta se consolidó como uno de los principales actores de Hollywood, protagonizando películas de gran éxito comercial y crítico.

Pero fue en la siguiente década cuando su popularidad se catapultó, sobre todo gracias a la serie de filmes de ‘Harry el Sucio’, en la que dio vida al mítico inspector Harry Callahan, y títulos tan recordados como ‘La fuga de Alcatraz’. En 1971, Eastwood se puso por primera vez tras la cámara con ‘Escalofrío en la noche’, un inquietante thriller con el que inició una sobresaliente carrera como director, tarea en la que sigue inmerso más de cinco décadas después.

"Separar actor y director es casi imposible" expone Ian Nathan, que confiesa que Clint Eastwood "es como un monumento viviente, tallado en la roca y curtido por el paso del tiempo" un artista que "se toma su tiempo para ir al grano, no quiere asustar a los caballos. Sin embargo, hace películas al galope".

El volumen, plagado de instantáneas de los rodajes y fotogramas de casi todas sus cintas, recorre la inmensa trayectoria del director de ‘Los puentes de Madison’, ofreciendo una completa panorámica de su trabajo y deteniéndose en los hitos de su carrera, entre los que destacan títulos como ‘Sin perdón’ (1992), ‘Million Dollar Baby’ (2004), por las que recibió el Oscar a mejor director, ‘Poder absoluto’ (1997), ‘Deuda de sangre’, (2002), ‘Mystic River’ (2003), ‘Cartas desde Iwo Jima’ (2006) y ‘Gran Torino’ (2008).

Las películas de Eastwood nos entusiasman a todos. Y lo hacen porque exploran temas universales como la redención, el perdón y la lucha individual por acabar, sea al precio que sea, con las injusticias y con los que usan la fuerza para intimidar a los demás. Confieso que no conozco a nadie que no haya fantaseado alguna vez con ser Clint Eastwood, un cineasta incomparable que ha dedicado toda su vida a alegrarnos el día.