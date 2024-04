Olga Parra, impulsora del festival Lletrescena: "Es un festival literario, pero la base es el teatro ‘amateur’"

Cuando Olga Parra (Badalona, 1961), neumóloga del Hospital del Sagrat Cor de Barcelona, fue nombrada en 2019 concejal de Cultura de Teià (6.700 habitantes) sin haber estado antes en política -«y no lo volveré a estar, no por desencanto, sino porque ya he hecho lo que debía»-, pensó en un proyecto para el municipio con capacidad de transcender y que estuviera relacionado con la literatura: «Soy lectora y siempre me ha interesado la escritura».

Pero ya hay muchos festivales literarios. Era preciso hallar un ámbito no ocupado relacionado con el pueblo. Por eso se pensó en un encuentro donde se explorase la relación entre literatura y artes escénicas: «En Teià tenemos una intensa y centenaria tradición de teatro amateur gracias a los innumerables grupos muy activos que han hecho teatro en la sociedad La Flor de la Palma, así que pensamos que un festival literario relacionado con el teatro funcionaría».

Masa crítica

Hoy, con la tercera edición ya celebrada, Parra sostiene que «en Teià ya existe una masa crítica muy favorable que pide más ediciones y con un mejor programa. La implicación de La Flor de la Palma es decisiva, porque Lletrescena es un festival literario, pero su base es el teatro amateur», insiste. «Tras el éxito de la tercera edición, la alcaldesa nos felicitado y eso nos da alas para continuar», subraya.

La Sala Beckett (2022) y la Perla 29 (2023) han comisariado los actos centrales de las últimas ediciones. «Esto le da nivel y rigor a Lletrescena y pone a Teià en el mapa literario catalán», afirma Parra, que asegura que seguirá trabajando para consolidar la cita, que se celebra el fin de semana más próximo al Día Mundial del Teatro (27 de marzo).