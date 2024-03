Los libros de la semana: James Baldwin, Ottessa Moshfegh y David Sedaris

El cuarto de Giovanni

James Baldwin. Sexto Piso.18,90 €.

El cuarto de Giovanni, novela publicada originalmente en 1956, alcanzó inmediata popularidad entre la comunidad gay y provocó un gran escándalo en un Estados Unidos en el que declararse homosexual todavía sería ilegal durante muchos años. Hoy, el libro es considerado un clásico fundacional de la literatura queer, y James Baldwin, cuyo centenario se celebra este año, uno de los grandes novelistas del siglo XX.

McGlue

Ottessa Moshfegh. Alfaguara. 18,90 €.

A medio camino entre un cuento de piratas y un wéstern, la primera novela que escribió Ottessa Moshfegh transcurre en Salem (Massachusetts) en 1851. El marinero McGlue, tramposo y canalla, habla en estado de embriaguez desde la bodega del barco en la que está retenido. Divaga entre recuerdos borrosos y teje una fina línea entre la niebla del alcohol y las trampas de la memoria.

Estoy bien

David Sedaris. Blackie Books. 22 €.

Después del éxito de Calypso, Blackie Books publica en España la nueva obra de David Sedaris, maestro del humor cínico y tierno. Un relato que empieza con la llegada de la pandemia y que luego pasa a reflexionar sobre la muerte de su padre y el significado de quedar huérfano. Tan precisa como delicada, tan misántropa como humanista, Estoy bien es una pequeña obra maestra de Sedaris.

Dos veces en el mismo río

Sofi Oksanen. Salamandra. 21 €.

Dos años después de la invasión rusa de Ucrania, Sofi Oksanen se adentra por primera vez en la no ficción con una crónica sobre los crímenes sexuales de las tropas rusas en territorio ucraniano. Lo hace tomando como hilo conductor dos dramas separados por ocho décadas: el de su tía abuela, que enmudeció tras ser vejada por el Ejército soviético en 1944, y el de quienes hoy sufren ese mismo destino.

Memorias de un artevitas

Ramón Matabosch. Sanguina. 16 €.

"Un artevitas es una persona que vive para vivir, porque sabe que solo se vive una vez", reza una canción de los británicos Noah and the Wale. Esa idea impregna la cincuentena de relatos recogidos en este libro entre biográficos y ficticios, realistas y disparatados, que Ramón Matabosch acompaña de una magnífica banda sonora que incluye a Radiohead, Astrud Gilberto, The Doors y Andrés Calamaro, entre otros.

T’estimo com la sal

Car Junyentme y Simona Škrabec (ed.). Viena Edicions. 23 €.

En 1983, la editorial londinense Virago reunió en un volumen a escritoras de diversa procedencia que analizaban críticamente la figura del padre. Cuarenta años después, una veintena de autoras catalanas -de Lolita Bosch a Marta Orriols, pasando por Natàlia Cerezo, Llucia Ramis y Sílvia Soler- aceptan el reto de hablar sobre sus progenitores en relatos de ficción, ensayísticos y autobiográficos.

Revelacions d’un pare d’estar per casa

Àlex Cardona. Eumo. 16 €.

¿Cómo saben los relojes qué hora es? ¿Dónde estaba yo antes de existir? ¿Este señor es un payaso de verdad o va disfrazado? Estas son algunas de la preguntas a las que ha tenido que responder, con humor pero también con sinceridad, el autor de este libro, Àlex Cardona, traductor de profesión pero sobre todo padre de dos niños tan curiosos como ingeniosos. Un buen regalo para el 19 de marzo.