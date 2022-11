El Dragon Khan cambia de piel para hacerse cada vez más verde. El ingenio emblemático de PortAventura World se moverá con energía verde y sus visitantes lo tendrán muy fácil para llegar en coche eléctrico. Toda una transformación que demuestra que el sector del ocio también apuesta por el respeto al planeta.

La emoción en PortAventura World es aún más sostenible

La adrenalina y la emoción también se apuntan a un futuro más sostenible. Una referencia mundial de los parques de ocio como PortAventura World ha puesto en marcha su proyecto de cambio eco con una apuesta doble diseñada y ejecutada por Endesa X Way y Endesa X: la mayor instalación privada de recarga para vehículo eléctrico de un resort en Europa y una instalación fotovoltaica de más de 11.000 placas solares que le permitirá producir un tercio de la energía que necesita.

Una transformación que ya están pudiendo comprobar los visitantes de PortAventura. Es el caso de Lucas y Marta, pareja desde que les alcanza la memoria, aprovechan para hacer planes y disfrutar de los mejores momentos en familia. El día comienza pronto, Antonio y Olivia, los más pequeños de la casa, entran en la habitación más emocionados de lo que en ellos ya es habitual. Y es que no es un día cualquiera, hoy toca visita a PortAventura World. 52 hectáreas, 43 atracciones, 15 espectáculos e infinidad de restaurantes dentro les espera dentro del parque.

Después de un gran desayuno, Lucas y Marta pasan revista: ropa cómoda, gorra, un buen calzado y crema solar. ¡Todo listo!

Hoy le toca a Marta conducir, cosa que desde pequeña siempre le gustado, le relaja mucho, les recuerda a las escapadas que hacía de niña con su padre a la montaña. Su coche, eléctrico, automático y con asistente, le encanta, su conducción le resulta suave, y, además, preserva el medio ambiente. ¡Todos debemos poner nuestro grano de arena para cuidar nuestro planeta! Les recuerda a sus hijos, ya preparados para salir.

Lucas, siempre atento a todos los detalles (pero algo olvidadizo para ciertas cosas) avisa a Marta: “tendremos que buscar algún punto de carga por el camino, nos quedan pocos kilómetros”.

Lo que no sabe Lucas, es que Marta ya ha comprobado que PortAventura World cuenta con la mayor instalación privada de puntos de recarga para vehículos eléctricos de España, un total de 150 plazas con puntos de recarga eléctrica ubicadas en siete emplazamientos del parque a disposición tanto de sus empleados como de clientes sin coste alguno, por lo que no solo podrán disfrutar de la jornada en el parque, volverán con la batería del coche totalmente cargada. ¡Todo ventajas!

Según Manuel Muñoz, director de ventas y de marketing de Endesa X Way, “el cambio hacia la movilidad eléctrica tiene que ser fácil, y está en las empresas y en las administraciones facilitarlo. Que el usuario pueda cargar allá donde va en su día día”. Choni Fernández destaca que “el acuerdo con Endesa nos va a ayudar a reducir las emisiones de alcance 3 que generan los visitantes en el resort” acelerando la reducción de estas emisiones indirectas en un plazo de 10 años.

Con la puesta en marcha de esta infraestructura de recarga eléctrica, el resort de ocio se adelanta a la legislación española que entra en vigor en enero de 2023 y que obliga a los parkings públicos a disponer de una dotación mínima de una plaza de aparcamiento con recarga eléctrica por cada 40 no electrificadas.

‘PortAventura Solar’

Lucas y Marta, siempre han abogado por un consumo sostenible. Fueron de los primeros de su grupo de amigos en dar el salto al coche eléctrico, y siempre intentan inculcar estos valores en sus hijos Olivia y Antonio. Por eso, nada más llegar al parque, les explican en qué consiste ‘PortAventura Solar’, un proyecto que convierte al resort de ocio en una de las mayores plantas fotovoltaicas de autoconsumo en un resort de ocio de toda Europa que logra cubrir un tercio de las necesidades energéticas de PortAventura World.

Diseñado y construido por Endesa X, el proyecto contempla la instalación de un total de 11.102 paneles solares en suelo (6,4 hectáreas) dentro del resort, y contará con una potencia de 6,05 megavatios (MWp). Esto permitirá a PortAventura World generar 10 GWh/año de electricidad limpia.

Esto significa que Olivia y Antonio podrán disfrutar de sus atracciones favoritas y ayudar al planeta al mismo tiempo. Es algo que no verán con sus propios ojos, no notarán la diferencia, por lo que sus padres deciden acudir al espacio de educación ambiental que ‘PortAventura Solar’ ha habilitado para la visita de escolares y otras actividades didácticas y de divulgación científica, para que sean conscientes de estas y otras medidas en torno a la sostenibilidad, una jornada de diversión que no está reñida con la formación, y que redondea el día de ocio.

Para Antonio López, responsable B2B de Endesa X en Cataluña, “este proyecto marcará un antes y un después en la forma de consumir energía de un destino turístico y de ocio de gran envergadura como PortAventura World, pues pasará a producir y consumir energía de km0, libre de emisiones, y ganará independencia energética para seguir avanzando en sus objetivos de desarrollo sostenible, pilar esencial también para Endesa X”.

Y es que cada día surgen nuevas ideas y propuestas desde todos los sectores que giran alrededor de un mundo más circular. A través de importantes pilares como el autoconsumo o la movilidad eléctrica, el principal objetivo es que la sostenibilidad tenga cada vez mayor protagonismo en cualquier sector de la sociedad, incluido en el del entretenimiento. Tal y como explica Choni Fernández, directora de sostenibilidad de PortAventura World, en esta transformación hacia la sostenibilidad “las empresas tienen un rol fundamental” ya que tienen el papel de integrar la sostenibilidad y los criterios sociales, ambientales y de gobernanza en sus modelos gestión, “y aterrizarlos a la realidad de cada empresa”.

La instalación de infraestructuras de autoconsumo, junto con otras iniciativas de eficiencia energética, son sin duda puntos clave para abordar la descarbonización en los diferentes ámbitos de la sociedad, y si, además, facilitan el día de las personas que se animen a visitar PortAventura World, mucho mejor.

