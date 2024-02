Los verdaderos creadores de los 'manolitos' (y no Álvaro Morata) se forran con la venta a un fondo inglés

La familia Manzano, pasteleros e inventores de los famosos cruasanes 'manolitos', ha vendido su participación en Manolo Bakes, la cadena mediante la que expandieron su creación.

Los Manzano poseían un 28% de De Boca en Boca 2017 SL (la sociedad tras la marca), porcentaje que ha adquirido el fondo de inversión británico VGO Capital, según desveló Expansión. Con este movimiento, confirman fuentes cercanas, la familia sale de la compañía y vuelve al punto de partida original: sus Pastelerías Manolo, negocio con tiendas propias en Colmenar Viejo, Tres Cantos y Majadahonda, y diferente a Manolo Bakes.

Además de comprarle las acciones a la familia Manzano, el fondo VGO Capital hizo una ampliación de capital de seis millones y valoró Manolo Bakes en 60 millones de euros, según la información difundida por la compañía. Con ese valor, los Manzano habrían recibido 17 millones de euros por sus acciones, si bien la cifra puede ser algo inferior por haberse realizado antes de dicha valoración. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA solicitó una entrevista con la familia para aclarar estos términos, pero declinaron la petición.

Remedios, Noelia y Manolo Manzano, los tres hermanos al frente de la pastelería, hacen así caja con el dulce que popularizaron hace aproximadamente una década: primero en Colmenar Viejo, de donde son ellos, y después en Tres Cantos y Madrid. De ser pasteleros de pueblo a recibir millones por su creación. Y todo porque, hace unos años, a un grupo de empresarios se les metió entre ceja y ceja llevar los 'manolitos' a más puntos de España. El futbolista Álvaro Morata apoyaba esta idea, así que los Manzano terminaron cediendo y asociándose a ellos.

Pese lo que se ha publicado estos días, Morata no ha vendido su parte de Manolo Bakes. La compañía tuvo que desmentirlo. El futbolista sigue dentro a través de Arte y Sano Millenium, empresa en la que está asociado con compañeros como Sergio Busquets o Thiago Alcántara. Hasta ahora tenía una participación superior al 47%. Además de los deportistas, forman parte de Manolo Bakes Pablo Nuño —el joven que lo maquinó todo— y Ángel Terres. VGO se ha quedado con cerca del 40% de la empresa.

Con la entrada de VGO, Manolo Bakes pretende llevar los 'manolitos' fuera de España: a Portugal, Estados Unidos, Latinoamérica y Oriente Medio. En nuestro país tiene actualmente más de cuarenta tiendas que quiere ampliar a cien.

Pastelerías Manolo vs. Manolo Bakes

El primer local de Pastelerías Manolo abrió en Colmenar Viejo, cerca de la sierra de Madrid, en 1989. El oficio les venía de familia, porque el abuelo había sido pastelero. Los hermanos siempre han contado que los 'manolitos' surgieron de una equivocación al echar más mantequilla de la debida en una elaboración.

Empezaron a vender los mini cruasanes en bolsas de plástico y fueron expandiéndose. En 1999 ya tenían cuatro tiendas en Colmenar; al tiempo, decidieron servir a grandes empresas de Tres Cantos. En aquel momento pasaron de la producción artesanal a la industrial.

"Cuando empezó la producción alta hablé con Europastry para que me los hicieran. Ahora vienen congelados de allí", confirmaría el propio Manolo Manzano. Europastry es una gigantesca empresa que fabrica pan y bollería congelada para terceros.

Con los años, y tras la apertura de una Pastelería Manolo en la calle Conde de Peñalver, los 'manolitos' empezaron a despuntar en Madrid. Fue entonces cuando Pablo Nuño, un extrabajador de BBVA que vivía en Colmenar Viejo, olió el negocio.

Nuño solicitó a la familia Manzano abrir una franquicia, pero los pasteleros no estaban interesados y el joven contraatacó: montó una copia llamada Crosantino y se alió con Álvaro Morata y su padre, Alfonso Morata, para hacer la competencia a los 'manolitos'. Nuño y los Morata se dedicaron a abrir locales al lado de donde lo hacían los Manzano hasta que estos no aguantaron más. Si no puedes con el enemigo, únete a él.

"Pensábamos en la expansión porque recibíamos varias peticiones de franquicias al mes", explicó en su momento Remedios Manzano. "Teníamos nombre, trayectoria y fama. Así que fue un poco como... para qué vamos a hacer la guerra si podemos llegar a más". Dicho y hecho, la familia y los Nuño-Morata fundaron De Boca en Boca 2017 S.L ese mismo año, sociedad bajo la cual expandieron Manolo Bakes. Los Manzano empezaron al 50%, pero en los últimos años rebajaron su participación al 28,5%.

Pese a entrar en Manolo Bakes, los hermanos nunca dejaron su negocio original. Tienen once Pastelerías Manolo propias: cinco en Colmenar Viejo, tres en Tres Cantos y tres en Majadahonda. Juntas, todas estas tiendas ingresan entre tres y cuatro millones de euros al año. Aunque en 2022, últimas cuentas presentadas, reportaron pérdidas de 70.000 euros, Pastelerías Manolo ha generado siempre beneficios.

Manolo Bakes, por su parte, aseguró en 'Expansión' haber facturado 24 millones en 2022 y 30, con 5 de ebitda (beneficios antes de intereses de la deuda, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en 2023. Las cuentas de estos ejercicios no están disponibles. Las de 2021, últimas presentadas, muestran, sin embargo ingresos de diez millones de euros y pérdidas de 100.000 euros, aunque a esta cifra habría que sumar las ventas de otras empresas del grupo (tiendas que operan bajo otra sociedad). Con la entrada de VGO, la compañía acelerará su expansión en el resto del mundo. De venderse en un futuro, serán Morata y el resto de socios los que hagan caja.