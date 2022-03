El elegante vestido que Penélope Cruz ha elegido para los Oscars 2022

Todas las miradas están puesta sobre ella. Penélope Cruz es una de las favoritas para llevar el Oscar a mejor actriz protagonista por su papel en Madres paralelas. Pero, más allá de su faceta interpretativa, la actriz también es una referente del mundo de la moda. Por ello, precisamente, el vestido que ha lucido durante la alfombra roja ha llamado tanto la atención del público y de la crítica.

Elegante y original a partes iguales, el diseño de Chanel (firma de la que es embajadora) combina un ajustado corpiño con una falda vaporosa, acompañada por bolsillos XL y un lazo en el cuello de lentejuelas.

A todo ello hay que sumarle un pronunciado escote a la espalda que, acompañado por una melena peinada hacia un lado, resaltaban la figura de la actriz.

Cruz ha llegado a la red carpet acompañada por Javier Bardem, nominado a mejor actor protagonista por su papel en Being The Ricardos.

Esta es la décimotercera ocasión que la madrileña acude los Oscar y la cuarta en calidad de nominada. En todas estas apariciones jamás ha defraudado con unos looks que han marcado la noche.

Couple goals: Penelope Cruz and Javier Bardem, both nominated for #Oscars tonight, walk the red carpet together. https://t.co/abMq1BYSsP pic.twitter.com/uJzZ1xOXRW