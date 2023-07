Estos son los trucos de una usuaria de TikTok para no pagar más por el equipaje

A la hora de irnos de vacaciones son ya la mayoría de compañías las que te cobran de más por llevar tu equipaje e incluso tarifas que muchas veces sobrepasan el dinero que has pagado por el billete. Por ello, muchas veces seguro que te has visto en la situación de llegar al aeropuerto y cuando entregas la maleta que te digan que tienes sobrepeso. Unos kilos de más que se pagan caros en el aeropuerto. Muchas veces debes pagar 80 euros por pasarte 4 kilos en tu equipaje. La tiktoker propone una serie de trucos que ella misma ha aplicado para que no tengas que pagar de más por el equipaje cuando te vas de viaje.

El sitio de web de la tiktoker

Esta viajera británica de 33 años fundó Cheap Holiday Expert, un sitio web donde ofrece consejos y trucos sobre vacaciones asequibles. Como viajera frecuente, Dickenson se enorgullece de viajar con un equipaje ligero. Y, en el caso de ir corta de espacio en algún viaje, se le ocurren soluciones inesperadas para poder viajar con todo el equipaje que se quiere llevar, sin pagar de más.

El truco de chaleco de pesca

Uno de los trucos que ya ha puesto en marcha la británica ha sido el del chaleco de pesca. El chaleco de pesca es un multibolsillos con cremallera diseñado para llevar equipo de pesca.

Lo ha hecho en diferentes ocasiones: