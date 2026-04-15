La afiliación de extranjeros crece un 5,3% en la Comunidad de Madrid en marzo

La afiliación de extranjeros en la Comunidad de Madrid ha crecido en marzo un 5,3%, respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 635.826 afiliados, según ha publicado este miércoles el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.

El número medio de trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social en el mes de marzo en la región se ha situado en 635.826 afiliados (335.145 hombres y 300.680 mujeres), lo que supone 8.085 afiliados más que en el mes de febrero (+ 1,3 %).

Del total de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, 194.325 (+ 2,7 % interanual) pertenecen a países de la Unión Europea (UE), y los 441.501 (+ 6,6 % interanual) restantes a países fuera de la UE.

Por tipo de afiliación, ha registrado un incremento respecto al mes anterior de 6.144 afiliados (+ 1,2 %) el Régimen General, de 11 afiliados (+ 1,3 %) el Régimen General del Sistema Especial Agrario, de 1.309 afiliados (+ 2,7 %) en el Régimen General del Sistema Especial de Empleados de Hogar.

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A nivel nacional, descontando el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta con 3.210.759 afiliados extranjeros, tras sumar 234.685 en los últimos doce meses. En términos de afiliación media, el registro marca 3.151.563 ocupados, 230.358 más que en el mismo mes de 2025.