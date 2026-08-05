El exclusivo barrio donde vive María Pombo: costosas villas con spa privado y jardín del diseñador del Hotel Ritz en Madrid

Tras la renovación de su parque residencial, este barrio del distrito de Hortaleza recoge todo el lujo, privacidad y seguridad que buscan celebridades como la influencer, María Pombo, o el exfutbolista, Zinedine Zidane.

En Madrid, la opulencia de las celebridades se suele asociar a La Finca o La Moraleja, pero en este barrio se alza una competencia importante para ese podio con villas de hasta 14 millones de euros, hogar de empresarios, deportistas y creadores de contenido.

Un barrio antiguo y de lujo

El barrio Conde de Orgaz no es nuevo en este sector, gracias a un largo relevo generacional, pero la renovación de sus residencias y la llegada de compradores de alto poder adquisitivo le ha permitido volver a la conversación.

Se construyó sobre antiguos terrenos de la familia Cavero, en concreto, en la colonia Parque Conde Orgaz, durante los años 60. Homónimo a un reconocido cuadro de El Greco (que retrata su entierro), este Conde fue también alcalde de Toledo y notario del rey Sancho ‘El Bravo’.

El entierro del señor de Orgaz, retablo del entierro del conde / El Greco

Desde la construcción del parque en su honor en el siglo XX, el paso del tiempo ha venido con varias remodelaciones. Algunas, inclusive, están siendo sustituidas por modernas mansiones de arquitectura contemporánea.

Ubicación perfecta: entre el aeropuerto, colegios internacionales y centros comerciales

Además, en uno de los barrios residenciales de Madrid que mejor equilibra el respiro de la gran ciudad con una buena ubicación, entre Arturo Soria y la avenida de América, con acceso directo a la M-30, la M-40 y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Más allá de esta facilidad para viajar, lo más seguro es que Pombo, como madre de tres hijos, haya decidido vivir allí también por la proximidad a colegios internacionales como el Liceo Francés, Hastings, Brains o Montessori y, de paso, centros comerciales como Arturo Soria Plaza, Palacio de Hielo o Gran Vía de Hortaleza.

El entrenador de la Selección Francesa, Zidane, también vive en este exclusivo barrio / Eduardo Candel / EFE

Como vecinos tiene a Zinedine Zidane, Luis Figo, Marta Sánchez o José Luis Perales, quienes también han optado por la modalidad de chalés independientes sobre amplias parcelas.

Mansiones de diseñador renuevan el barrio

Entre estas villas destaca Oasis, que se extiende por unos 1.200 metros cuadrados con una arquitectura acristalada en una ilusión que borra las líneas entre interior y exterior, donde se encuentra el jardín del diseñador de los espacios verdes del hotel Santo Mauro y el Ritz de Madrid, Jesús Ibáñez.

Otra villa llamativa es Panorama, residencia de lujo entre los 12 y 14 millones de euros. Destaca por sus cinco piscinas con distintas temperaturas, similar a un spa privado.

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Ambas han sido diseñadas por el grupo Velzia para Conde de Orgaz, a las que se suma Palais Mediterraneé en una parcela de 1.300 metros cuadrados. Pronto, este chalet contará con 860 metros cuadrados distribuidos en tres plantas que acogerán siete dormitorios, piscina exterior e interior, saunas, gimnasio, sala de cine, de juegos y una azotea para dejar pasar el tiempo.