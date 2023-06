iryo llega a Tarragona y se consolida como la mejor opción de transporte

3 Se lee en minutos



¿El mayor espacio entre asientos del mercado, reposabrazos individuales, tecnología preparada para 5G y wifi gratuito? Es posible si el operador elegido es iryo. El primer operador privado español de Alta Velocidad, participado por los socios de Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia, apuesta por un servicio de máxima calidad consolidándose así como la mejor opción a tener en cuenta a la hora de elegir medio de transporte para estas vacaciones. Y es que, desde que empezara a sumar kilómetros en España el pasado 25 de noviembre, las rutas que ofrece no han hecho más que crecer. Madrid - Zaragoza - Barcelona; Madrid - Cuenca - Valencia; Madrid hasta Sevilla, Málaga, Córdoba y Antequera; Madrid-Albacete-Alicante y, ahora, la recién inaugurada ruta a Tarragona.

La propuesta de la compañía se distingue, entre otras comodidades, por sus cuatro clases de confort: Infinita, Singular Only YOU, Singular e Inicial. La clase ‘Infinita’, caracterizada por los servicios más premium, se sitúa como la primera opción para el business traveler junto a la denominada ‘Singular Only YOU’, que posee espacios de trabajo en grupo o en individual y ambas cuentan con asientos gran confort de piel y el mayor espacio entre asientos del mercado. La tercera clase diseñada para el viajero de negocios y que busca la mejor relación calidad-precio es la zona ‘Singular’, donde las organizaciones pueden mantener sus gastos bajo control sin sacrificar la flexibilidad de sus empleados.

Con trenes a primera hora para que los viajeros puedan aprovechar la jornada laboral o de ocio en las ciudades de destino, la oferta de clases se complementa con Inicial. Se trata de la opción más económica sin renunciar al confort, ya que todas las butacas del tren cuentan con enchufes USB y estándar, acceso a wifi gratuito y con posibilidad de conexión 5G.

Comer a bordo: un placer

A todas estas comodidades iryo ha sumado Haizea, una marca propia de gastronomía local a bordo. Los clientes que hayan elegido durante el proceso de la compra del billete la tarifa Infinita Bistró, podrán disfrutar de un servicio en el asiento, más de tres menús a elegir y vinos de DO. En el resto de espacios del tren, los clientes podrán añadir el Menú de Mercado durante el proceso de compra que será servido en el asiento, además de elegir entre los productos de la carta sin necesidad de moverse de la butaca gracias al servicio de bar móvil. Para aquellos a los que no les importe desplazarse, una gran variedad de oferta de tapas y productos locales de primera calidad también les será ofertada en la zona gastronómica Bar Haizea. iryo es, además, el único operador ferroviario y de movilidad que ofrece a sus viajeros billetes flexibles sin tarifas restrictivas. Sus billetes son flexibles a todo tipo de cambios y, además, ofrecen la opción de ampliar esa flexibilidad a través de la modalidad Abierta.

Sostenibilidad en su ADN

Desde el inicio del proyecto, iryo ha tenido claro que la única forma de entender la movilidad es la conectividad sostenible y, bajo esa máxima, ha basado toda su propuesta de valor trabajando cada día para ser el modo de transporte más responsable del mercado. Y es que iryo ha fabricado de cero una flota de 20 trenes Frecciarossa, primer tren de Alta Velocidad del mundo que obtiene la certificación de impacto ambiental (EPD) al conseguir reducir las emisiones de CO2 por pasajero-kilómetro. Asimismo, los materiales utilizados para fabricar algunas piezas de los trenes son renovables en un 95% y reciclables en un 85% y la energía que utiliza proviene de fuentes renovables.La experiencia a bordo se complementa con la atención tecnológica y humana ofrecida por los asistentes de iryo. Profesionales propios del operador que han sido formados internamente para ofrecer al cliente asistencia 360º. Además, los viajeros tienen acceso a Yo, un programa de fidelización desarrollado en alianza con Travel Club que permite ir escalando de categoría por número de viajes o por compra directa, y será multidivisa con puntos convertibles recíprocamente en programas de fidelización de compañías partners. En definitiva, un conjunto de comodidades y facilidades que hacen de iryo una opción de transporte inmejorable, sostenible y digna de repetir.