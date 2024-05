El sector del cobre, un mercado "extremadamente competitivo" con márgenes estrechos

La cuestión del relevo generacional acostumbra a ser delicada en las empresas familiares. En el caso de La Farga YourCopperSolutions, sin embargo, se ha llevado a cabo en los últimos años de una forma, según afirman sus protagonistas, "muy natural y gradual". Respecto a ese relevo al frente de la empresa, el primero en hablar es el padre y presidente de la compañía, Oriol Guixà. "Mi hija y yo hemos estado 15 años trabajando juntos, tras incorporarse ella a la empresa en 2009. Tuvimos cuidado para que no hubiera problemas en el equipo directivo ni en la gestión", detalla. Y añade: "Un aspecto fundamental en todas las compañías es que no debe haber dos líderes -pues puede ser algo catastrófico para el mercado y para el propio equipo directivo-, sino solo uno. Ella se introdujo primero en todos los proyectos de expansión [entre ellos, la apertura de la planta de New Haven, en Indiana, Estados Unidos, en 2010] y en el año 2017 dimos un paso importante, cuando asumió la dirección general, mientras yo me quedé como presidente y CEO del consejo de administración. El paso definitivo lo dimos en enero de 2023, cuando dejé de ser CEO para que lo fuera ella. Hemos ido avanzando conjuntamente. La clave del éxito en el relevo es que ella es muy buena desde el punto de vista directivo, aunque me cueste decirlo como padre».





Por su parte, la hija y actual CEO de La Farga YourCopperSolutions, Inka Guixà, valora la forma de llevar a cabo ese relevo generacional al frente de la compañía como "un privilegio". Y explica por qué: "El relevo se ha ido haciendo de manera progresiva; he podido ir aprendiendo a un ritmo alto, pero con alguien como Oriol Guixà al lado. Más allá de los aprendizajes profesionales propios del sector, que son obvios, hay algo poco habitual en las empresas familiares; me refiero a su capacidad [la de su padre]) para ir soltando y entregarme las llaves, por así decirlo, pese a estar en plenas facultades, como sigue estando ahora. No es algo sencillo, es para quitarse el sombrero ante el hecho de saber valorar que aquella compañía que uno ha liderado durante 40 años necesita de un liderazgo diferente. Asimismo, es un aprendizaje vital e importante para mí: no ponerse uno en primer lugar, poner siempre por delante el interés de la compañía".





En este mismo ámbito, la CEO también ha aprendido de su progenitor que la empresa "siempre es el elemento débil que cabe proteger". Así las cosas, asegura: "Nunca pondremos por delante los intereses de la familia respecto a los intereses de la compañía". "En el fondo -tercia y concluye Oriol Guixà-, lo que queremos es mantener la compañía dentro del ámbito familiar. Ahora bien, ese hecho no tiene que bloquear la posible expansión. Es decir, si realmente tenemos una posibilidad importante de crecimiento y no tenemos los suficientes recursos para afrontarla nosotros solos, buscaremos apoyo externo. No acapararemos la expansión de la empresa por el hecho de ser empresa familiar".