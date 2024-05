Laporta y el Barça, en una estresante cuenta atrás: en busca de 100 millones de euros

El presidente del Barcelona, Joan Laporta. / EFE

Joan Laporta nunca ha ido escaso de autoestima y seguridad en sí mismo. No hace mucho repitió en algunas entrevistas que presidir el Barça no es tan difícil. Todo es cuestión de organizarse bien, vino a decir. No está claro si en estos momentos siente lo mismo. Son tiempos de dificultades máximas para el club, sometido a una cuenta atrás que va a hacerse más estresante a medida que se acerque el 30 de junio, fecha de cierre de las cuentas de la temporada. Si por entonces no resuelve de forma óptima algunas carpetas económicas, el estropicio puede ser monumental.

La conversación barcelonista está entretenida con el despido lento de Xavi Hernández, y siendo crucial como es la decisión sobre el entrenador, no puede compararse con el impacto de una mala resolución de algunos frentes contables: se avista un iceberg sin necesidad de prismáticos. “Las próximas semanas son muy importantes para el futuro de la institución. No están los deberes hechos. Pido que las decisiones clave se decidan bien”, alertó la semana pasada Víctor Font, el candidato derrotado en las urnas por Laporta, en su entrevista en Catalunya Ràdio.

Font se refería ante todo a la forzosa necesidad de encontrar un socio dispuesto a hacerse cargo del 24,5% de Barça Media después del plantón de Libero, la empresa alemana que debía abonar 40 millones antes del final de 2023 y otros 60 antes de este 30 de junio. Urgen, pues, encontrar 100 millones para no desbaratar las cuentas.

Recuérdese que la directiva que preside Laporta se anotó el curso pasado un ingreso a futuro de 408 millones, el valor total que adjudicó a Barça Media, para salvar el presupuesto 22-23. Sin esos 100 millones, todo queda en aire, en humo, en operación ficticia. Y el agujero patrimonial, colosal. Ni rastro tampoco de lo que se suponía su inminente salida a bolsa.

Desde hace meses los portavoces económicos del club han proclamado que existen un sinfín de interesados en convertirse en socios del negocio digital, pero a falta de poco más de un mes para el cierre presupuestario, aún no ha aparecido ninguno. El Barça pretende no solo un acompañante financiero sino un actor que sepa explotar el potencial que se considera tiene el audiovisual, el metaverso y los NFT.

Negociación con Nike

Sin esos 100 millones, el FC Barcelona deberá reformular todas sus cuentas, condenarse a pérdidas y, en consecuencia, incumplir el ‘fair play’ financiero de nuevo. Tocaría olvidarse del ansiado regreso a la regla de 1 a 1 para acometer fichajes, por lo que la potenciación de la plantilla entraría de nuevo en bloqueo.

Una tarea global muy compleja para un club que cerrará por primera vez el ejercicio sin un vicepresidente económico -nadie ha reemplazado oficialmente a Eduard Romeu- ni una directora corporativa tras la marcha de Maribel Meléndez. Entre Laporta y Ferran Olivé, el tesorero, gestionan ahora la caja de una entidad que, por no tener, no tiene ni CEO desde la huida de Ferran Reverter cuando apenas llevaba un año en el cargo.

En esta cuenta atrás hay abiertas unas ásperas negociaciones con Nike, con reproches públicos por medio por parte del presidente, para prorrogar y aumentar la vinculación, que dura desde 1998. El Barça aspira a obtener unos 100 a 120 millones de euros de media por temporada, cantidad que variaría en función de los resultados deportivos. Y según informan diversas fuentes, comportaría una prima de renovación de 100 millones, oxígeno puro en otra temporada deficitaria en lo operativo, particularmente complicada por el exilio a Montjuïc (menos ingresos por abonados, ticketing, restauración y merchandising).

Nike apunta, por tanto, a erigirse en la nueva palanca para aliviar las penas de la presente campaña. La venta de algún jugador puntal sería otra, aunque la mala temporada del equipo de Xavi ha devaluado a casi todas las piezas. Y a la vez se negocia un crédito, que podría llegar a los 100 millones, según avanzó La Vanguardia, para obtener liquidez inmediata con el objetivo de abonar el segundo plazo de las fichas de los jugadores (el primero se pagó en diciembre). La presión para salvar los muebles es, pues, extrema en estos momentos.

Existe una posible salida a las urgencias presentes, apuntada por el diario 'Ara', que informó que al haber una denuncia interpuesta del Barça a Libero por impago, podría conseguir que las pérdidas no computaran en este ejercicio. Sería una patada hacia adelante a la espera de sentencia judicial y encontrar el ansiado socio. El auditor debería dar el visto bueno a la fórmula. También LaLiga de Javier Tebas de cara a regular el espacio salarial.

Todas estas urgencias figuran en segundo plano ante el ruido sobre Xavi. De hecho, le ha permitido a Laporta atenuar el escándalo de los avales destapado por este diario, la ayuda económica de 350.000 euros recibida por la junta directiva de parte de un proveedor del club, la empresa ISL, a cambio presuntamente de participar en la organización de dos amistosos del Barça en EEUU. El club admitió la ayuda, que entraría en conflicto con el código ético que debe regir las actuaciones de la junta. Laporta no ha dicho nada en público de este asunto que afecta a la credibilidad de su directiva.