El economista que desmiente tres mitos sobre el sistema de pensiones en España

El profesor e investigador de la Universidad de Mondragón (Guipúzcoa), Julen Bollain, ha abordado en el programa de televisión "laSexta Xplica" varios mitos sobre el sistema de pensiones en España, ofreciendo un análisis detallado para desmentir tres creencias erróneas ampliamente difundidas.

El economista sostiene que no es cierto que las pensiones estén en quiebra. Se refería a un supuesto déficit de 22.000 millones de euros que, curiosamente, coincide con la cantidad destinada a gastos impropios y no contributivos. Según Bollain, estos gastos son los responsables del déficit atribuido a las pensiones, y no las pensiones en sí mismas.

El exdiputado de Podemos descarta la idea de que las pensiones en España sean "excesivamente generosas". De hecho, destaca que casi el 60% de los pensionistas españoles reciben menos de 1.000 euros al mes. Además, señala que España invierte alrededor de un 1% menos del PIB en pensiones en comparación con la media europea, lo que indica que los países vecinos están destinando más recursos a sus sistemas de pensiones.

Por último, Bollain defiende la posibilidad de revalorizar las pensiones, asegurando que el sistema de pensiones contributivas en España es sano y equilibrado, con suficiente margen para aumentar su valor.

El profesor defiende que estas declaraciones buscan aclarar malentendidos comunes sobre el sistema de pensiones en España, subrayando la necesidad de una comprensión más precisa y basada en datos de la situación actual.