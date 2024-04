Meinrad Spenger (MasOrange): "Las telecos tienen unos beneficios muy reducidos. Por eso nos hemos fusionado"

Meinrad Spenger, consejero delegado de MasOrange. / Jaime Galindo

Desde hace dos semanas, MasOrange es la mayor teleoperadora de España en clientes. La fusión de Más Móvil y Orange a través de una joint venture llega para revolucionar el mapa de las telecos tras un tortuoso camino para convencer a las autoridades europeas. Meinrad Spenger prevé invertir 4.000 millones para desarrollar sus redes y servicios en España con el fin de adelgazar costes cara a una salida a bolsa en el medio plazo.

PREGUNTA (P.). Ha costado más de dos años sacar adelante la fusión de Orange y Más Móvil, tiempo de más en Bruselas. ¿Ha sido una operación muy complicada?

RESPUESTA (R.) El sector de las telecomunicaciones es un sector estratégico porque la innovación y el progreso depende mucho de la conectividad, por simplificar. También es sensible por temas de ciberseguridad: no queremos que todos los terminales con tarjetas SIM se paren, ¿no? Es un sector especialmente vigilado en el que los reguladores, en especial la Comisión Europea, preferían tener muchos operadores a una concentración de ellos. La fusión es muy importante para nosotros y para nuestros clientes y empresas porque creamos sinergias relevantes con las que vamos a poder invertir. España tiene un desarrollo del 5G más lento que otros lugares de Europa porque los operadores aquí tenían unos beneficios muy reducidos y no tenían capacidad inversora, sobre todo en los últimos años. Es una gran oportunidad porque con los ahorros en costes productivos superfluos podremos invertir más. Por eso nos hemos fusionado.

P. Precisamente el 5G y la conectividad rural protagonizan el próximo gran concurso que desplegará el Gobierno con casi 550 millones de euros. ¿Cómo de importante es para el territorio rural?

R. El concurso es muy relevante para zonas como rurales como Aragón. Es una de las áreas prioritarias para el desarrollo del 5G porque tenemos una infraestructura muy amplia aquí y una cuota de mercado gracias a la operadora local [Embou]. Tenemos un compromiso especial y la intención de participar en ese concurso para hacernos con una cuota relevante que se corresponda con nuestra cuota de mercado. Eso sí: buscamos el consenso entre todos los participantes del proceso, también la Administración pública y el Ministerio de Transformación Digital.

P. ¿Creen que parten de una posición ganadora?

R. Entendemos que la asignación se hará en las próximas semanas y creemos que tendremos una participación relevante. Tenemos ganas de invertir más.

P. ¿Cuánto esperan captar?

R. No hay previsiones, es un proceso confidencial que atiende a criterios objetivos. Estamos a la espera.

P. ¿Qué volumen de ahorro en gastos tienen estimado que habrá gracias a la fusión?

R. La previsión calcula alrededor de 450 millones de euros anuales a partir del cuarto año [marzo de 2027], pero creemos que serán incluso mejores y rozarán los 500 millones de euros.

P. ¿Habrá recorte de plantilla?

R. No está contemplado.

P. Pero dejan la puerta abierta a salidas voluntarias.

R. Eso es algo que hay que debatir en el diálogo social, con trabajadores y sindicatos. Si existe esa demanda, se analizará seriamente.

P. Telefónica ha protagonizado un ere de grandes dimensiones que afecta precisamente a sus trabajadores más veteranos.

R. Sí, pero para nosotros esto es un proyecto de crecimiento. El foco y la prioridad es la generación de nuevo empleo. Creemos que somos un buen partner para las empresas, y en ese sector tenemos buen potencial de crecimiento porque ofrecemos servicios que otros no tienen. Tenemos un área de servicios adicionales que incluyen la energía verde, las alarmas, el consumo, los seguros de hogar… Ahí, en las áreas en las que históricamente no hemos estado, intentaremos generar nuevos puestos de trabajo.

"La orografía hace difícil ofrecer una cobertura perfecta en zonas rurales" PREGUNTA (P.) Las zonas despobladas y con un alto índice de territorios rurales sufren la desconexión digital. La cobertura, la fibra y el 5G son problemas de primer orden. ¿Hasta qué punto es posible paliar esa tendencia?

RESPUESTA (R.) Somos líderes en cobertura del medio rural con mucha diferencia respecto al resto, por ejemplo, en Aragón, donde acabamos de sumar la capacidad de Embou con la integración. Con el 5G, vamos a implementar frecuencias que permitan una cobertura amplia que ayudará en todas las esquinas. ¿Va a ser perfecta? Muy difícilmente porque la orografía no lo hace fácil, pero lo haremos lo mejor que podamos para mejorar la calidad del servicio.

P. ¿Qué zonas son prioritarias?

R. En la fibra rural estamos rozando el 100% y quedan poblaciones pequeñas donde queremos trabajar. El 5G va a ser probablemente la parte más importante de los 100 millones de inversión para acelerarla, aunque tenemos una cobertura del 80%. Queremos mejorar la capacidad de las redes para desarrollar nuevos servicios en empresas y otras aplicaciones en zonas que ahora no tienen una cobertura apta para atraer inversiones o desarrollar proyectos que necesitan buena conexión a internet.

P. Las dos compañías arrastran una deuda que ronda los 12.500 millones de euros. ¿Cómo van a trazar el plan para reducirla?

R. MasOrange es una empresa muy rentable. Generamos mucha caja y los beneficios han aumentado de forma relevante en los últimos dos años. Además, con las sinergias que esperamos, seremos una empresa muy sólida con un proyecto industrial a largo plazo. Con nuestra propia operación podemos reducir la deuda en los próximos dos o tres años de forma significativa. Esperamos llegar a un nivel de apalancamiento por debajo de 3,5 veces el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones [ebitda], y ser una de las compañías más sólidas del mercado.

P. ¿Será entonces cuando salgan a bolsa?

R. Es una opción, pero es muy pronto aún para decidirlo. Ahora, el equipo de gestión tenemos la tarea de asegurar el mejor servicio para los clientes. Esa es la prioridad. Contamos con cuatro valores y el primero es tener los clientes más satisfechos del mercado. Ya los tenemos, no es una utopía, pero queremos trabajar para alcanzar los niveles de satisfacción que tienen otras compañías en otros sectores. Por ejemplo, ¿cuántas veces llamas a Netflix para quejarte?

P. Pues ninguna.

R. Pues esa tiene que ser nuestra aspiración para que nuestro equipo se pueda dedicar a cuestiones más productivas que la gestión de quejas.

P. Hay dos cuestiones que monitorizan esa satisfacción: las quejas y los precios. Ustedes han subido las tarifas, como otras telecos.

R. Nosotros hacemos pocos ajustes de precios y estamos trabajando en generar más valor para los clientes. Si eres aficionado del Zaragoza, ahora no hay problemas, pero si el año que viene sube a Primera, todos los clientes de MásMóvil podrán ver el fútbol de más nivel. Las alarmas tienen la mejor valoración del mercado. Esa es nuestra prioridad.

P. Insisto: los precios han subido.

R. Muy poco, y en un nicho reducido de clientes. Nuestra prioridad es la estabilidad de precios y evitar sorpresas a final de mes. Y explico una cosa para que esto no suene a cháchara: vigilamos con cuidado y de forma continua la evolución de las facturas de cada cliente para avisar cuando hay un consumo excesivo o inesperado, medimos la volatilidad del importe de forma continua. A los clientes les fastidia más que en un mes se les duplique la factura por sorpresa y sin saber por qué que pagar 50 céntimos o un euro más al mes de forma progresiva. Las llamadas a los números de pago o el roaming en el extranjero generan más insatisfacción que subidas muy pequeñas y constantes. Nosotros queremos precios bajos de forma constante, no con una promoción especial que te enganche y luego te duplique ese precio inicial.