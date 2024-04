Los nuevos desarrollos urbanísticos, claves para la regeneración de los espacios urbanos

De izquierda a derecha, Gabriel Santamarina, redactor de El Periódico de España; Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros; Paloma García Romero, delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid; Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA, y Eugenia del Río Villa, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. / XAVIER AMADO

Durante las últimas décadas, la Comunidad de Madrid ha experimentado un aumento de su población y las previsiones de cara a los próximos años apuntan a que la tendencia continuará al alza. El crecimiento demográfico ha traído consigo problemas en el acceso a la vivienda debido a la demanda existente, sobre todo en la capital, y la falta de oferta, tanto de inmuebles de segunda mano como de obra nueva.

Para solucionar este desequilibrio se están llevando a cabo nuevos desarrollos urbanísticos, en diferentes zonas de la capital, como el de Valdecarros, situado en el sureste de Madrid. Estos nuevos barrios, algunos de ellos ya con las obras de urbanización en marcha, requisito previo antes de comenzar su construcción, permiten abordar la falta de vivienda y atender algunas de las necesidades actuales que demandan los inquilinos, como la conectividad, los espacios verdes o la creación de nuevas infraestructuras.

Para analizar los nuevos retos urbanísticos que deben afrontar las ciudades, Activos y EL PERIÓDICO DE ESPAÑA organizaron una jornada el pasado 9 de marzo, en la capital, bajo el título Construyendo el Madrid del futuro. Con la colaboración de Valdecarros Madrid, este encuentro reunió a expertos y autoridades que participan en la puesta en marcha de los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad.

Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, inauguró el encuentro poniendo en valor las “medidas valientes” con las que el Gobierno regional afronta el reto de la vivienda, como son el Plan Vive, Mi Primera Vivienda o el Plan Alquila, entre otras.

Unas iniciativas que asegura, “están dando frutos” y que se van a ver intensificadas con la puesta en marcha del nuevo Pacto Regional por la Vivienda de la Comunidad de Madrid. “Un plan completo que incluye rebajas fiscales, estímulos administrativos y reformas legislativas que reforzará de manera integral todas nuestras políticas con el objeto declarado de que salgan más viviendas al mercado y también que sean más asequibles para que cada vez más jóvenes puedan acceder a un bien que es fundamental para todos”, explicó el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Rodrigo puso el foco en los nuevos desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo en el sureste de la ciudad de Madrid: Valdecarros, Ahijones, Berrocales o El Cañaveral, este último en un estado más avanzado También destacó otros dentro de la región, como Madrid Nuevo Norte o la Solana de Valdebebas. “Todos estos desarrollos urbanísticos serán claves para cubrir la demanda de vivienda en nuestra región y en todos ellos tenemos previsión de ampliación o de creación de nuevas líneas de transporte público colectivo”, subrayó.

El consejero puso de relieve las diferencias entre la política de vivienda que se ejerce en la región frente a la que se desarrolla desde el Gobierno central. “En Madrid tenemos bastante claro que no vamos a tomar ninguna medida que no ayude a aumentar la oferta o a bajar los precios. Por ello, la Comunidad de Madrid no va a declarar ningún área tensionada”, añadió.

Desarrollos urbanísticos

Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, que aglutina a los propietarios de suelo en el desarrollo urbanístico, comenzó su intervención en la mesa de debate asegurando que “Madrid es una historia de éxito porque atrae población y tenemos que darle una solución a toda esa creación de hogares”. Roca de Togores indicó que la falta de vivienda no solo tiene que cubrirse con vivienda nueva, y apuntó al mercado de segunda mano como otra opción para hacer frente a la demanda actual.

Paloma García Romero, delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, destacó que “los Desarrollos del Sureste son ciudades para vivir, con una calidad importantísima, sostenibles y verdes, donde el peatón va a ser el protagonista y zonas comerciales para que no sean ciudades dormitorio”.

Carolina Roca, presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), expuso que no se puede hacer política de vivienda con fondos públicos y que es necesario atraer la inversión privada. Explicó que pese a que en la Comunidad de Madrid existe un déficit de 40.000 viviendas anuales “hay esperanza” y animó a todo el sector a “armarnos para reactivar y duplicar la producción durante un largo período de tiempo”, que apuntó, puede extenderse durante los próximos 15 años.

Eugenia del Río Villa, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), resaltó que lo más importante en los nuevos barrios que se están configurando a día de hoy es la flexibilidad: “Al tener usos flexibles y mixtos generamos mayores relaciones entre las personas, reducimos movimientos y ampliamos la sostenibilidad ambiental. Creamos barrios, ciudades y edificios en los que la calidad económica y medioambiental es muy elevada”. Además, añadió que “si mejoramos la red de transporte de nuestros barrios no vamos a necesitar el coche”. La representante del COAM enfatizó que uno de los usos será “volver a meter la naturaleza dentro de nuestros desarrollos urbanísticos y que no tengamos que ir fuera de nuestras ciudades para conectar a las personas con las zonas verdes”.

Normativa

Carolina Roca compartió que mira “con envidia" a otros sectores que son capaces de adaptarse con más facilidad a los nuevos cambios sociales. “En el urbanismo, en hacer ciudad y en las políticas de vivienda nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios por el garantismo que está muy salvaguardado por nuestra normativa”, aseguró. Una normativa que define como “totalmente encorsetada e intervencionista a todos los niveles, lo que imposibilita viabilizar y atraer la inversión a este tipo de productos que la sociedad demanda”.

La presidenta de Asprima reconoció que, “si no atajamos el germen del problema, que es el cambio de normativa, no solucionaremos el problema”, aunque agregó que ya se han dado algunos pasos por parte del Gobierno regional y local en este sentido. “Se está viendo cómo se está pertrechando una nueva Ley del Suelo y parece que verdaderamente se va a dar ese cambio”, añadió.

Integración de usos

La integración de usos que está desarrollando Valdecarros, es un ejemplo de la flexibilidad y la diversificación de servicios que buscan los nuevos desarrollos y que se basa en que “todas las parcelas tienen usos complementarios o alternativos en dotacional privado", expuso Luis Roca de Togores.

El presidente de la Junta de Compensación señaló que lo que se está haciendo en este nuevo desarrollo del sureste es “buscar inversores que tengan interés en estar en Valdecarros, en concreto, negocios que sirvan para prestar servicios al residencial utilizando suelos de actividades económicas”.

Por otro lado, ante la falta de demanda de suelos destinados a oficinas, Valdecarros ha centrado sus esfuerzos en adaptarlos a otros usos como el ‘coliving’ o el ‘cohousing’. “Al final se trata de utilizar los usos de actividades económicas para potenciar la zona residencial”, sentenció.

Equipamientos

Paloma García Romero asegura que el ayuntamiento de la capital se encargará de todo tipo de equipamientos de los nuevos barrios. “Estamos actuando en todos los nuevos desarrollos, pero no nos podemos olvidar del Madrid consolidado, compuesto por nuestros 21 distritos”, enfatizó.

García Romero reconoció que como administración “no podemos llegar a toda la oferta de vivienda que se necesita y por eso la colaboración público-privada es tan interesante”. “Si somos la primera ciudad que está atrayendo inversión extranjera, no es por casualidad. Seguramente será por las políticas que se están desarrollando por parte del consistorio y de la Comunidad de Madrid para dar la confianza al inversor para que pueda venir a Madrid”, puntualizó.

En cuanto al nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en el que se está trabajando desde el Ayuntamiento de Madrid, la delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos resaltó que “lo importante es que se va a tener un debate con toda la sociedad madrileña para que todo el mundo colabore y para que cuando tenga que salir incluya todas las necesidades” de los ciudadanos.

Regeneración urbana

Luis Roca de Togores afirmó que, al final, se trata de “crear barrios densos que tengan todo tipo de usos”, de manera que se consigan crear realmente barrios y no ciudades dormitorio. A este respecto, señaló que Valdecarros ha incorporado siete millones de metros cuadrados de zonas verdes urbanas.

Carolina Roca recalcó que los promotores también estarían dispuestos a promover la regeneración urbana, pero apunta a la necesidad de una normativa que les permita acometer estos cambios. “El Madrid del futuro pasa por tener unos nuevos desarrollos bien diseñados y consolidados pero también por flexibilizar la normativa para que la ciudad pueda autorregenerarse”, añadió.

Para ello, Roca refirió que hacen falta “cambios normativos importantísimos”, aunque reconoció que ya se ha puesto “la primera semilla”. “El Madrid del futuro puede ser una realidad si somos capaces de atraer la inversión de la iniciativa privada para que la ciudad se autorregenere”, concluyó.

Paloma García, por su parte, destacó que desde el área de Obras del Ayuntamiento de Madrid se está haciendo “un esfuerzo importantísimo en la regeneración del espacio público urbano”, además de en los desarrollos urbanísticos.

Eugenia del Río expuso que, a día de hoy, se está experimentando un “cambio brutal en la demanda de los ciudadanos”. “La cultura y la formación es mucho mayor y lo que piden ahora es una casa sostenible, saludable, que esté integrada en un entorno en el que se pueda reciclar… Si la ciudadanía reclama eso, nos vamos a tener que adaptar a esas demandas”, concluyó.