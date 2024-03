Timo Wangiri: así te pueden estafar con una llamada telefónica en la que te cuelgan al instante

Una persona realiza una llamada telefónica. / Bcn

El auge de la ciberdelincuencia se refina cada día, consecuencia directa de la digitalización. Los métodos para estafar y robar dinero a los usuarios a través de medios telemáticos. Desde personas pidiendo dinero por internet por una urgencia médica a mensajes de nuestros familiares pidiendo dinero. Una de las que se están sufriendo en los últimos días es el timo Wangiri. Esta estafa consiste en realizar una llamada perdida y esperar a que el usuario la devuelva. Cogen el teléfono, pero nadie contesta. Finalmente, al cabo de unos segundos, cuelgas y te olvidas de lo ocurrido.

Si esto te ha pasado, es posible que hayas sufrido una estafa y que hayan utilizado tu llamada para una tarificación especial por la que te cobran al establecer la llamada y por el tiempo de esta. Para no ser víctima de este tipo de timos, lo mejor es no devolver la llamada que acaban de hacer, aunque esto no siempre es posible.

En algunas ocasiones es importante comprobar el número que nos llamada, fijarse en el prefijo (en España es el +34). Si es distinto, esto es ya algo sospechoso. Para más seguridad, recuerda poner especial atención a números como +803, +806 o + 807, que son los de tarificación especial. Si tienes dudas sobre quién puede llamarte, antes de devolver la llamada, acude a un buscador y escribe el número para ver qué es lo que aparece. Si se trata del número de una empresa o una entidad legítima, puedes estar tranquilo. En caso contrario, si no aparece nada o incluso ves testimonios de otras víctimas sobre el número, evita devolver cualquier tipo de llamada.