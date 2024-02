La china Envision empezará este semestre a construir la gigaplanta de baterías en Cáceres

El presidente de Envision, Ley Zhang; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu / Cedida

La gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de Envision será finalmente una realidad para Navalmoral de la Mata (Cáceres). En una reunión celebrada en el complejo de la Moncloa, el presidente del grupo, Ley Zhang, le ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el proyecto de la compañía comenzará a construirse a lo largo del primer semestre de este mismo año.

Se trata de un proyecto que supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y una inversión de en torno a 2.500 millones de euros. En 2022 se anunció que el grupo chino movilizaría a través de un consorcio 1.000 millones de euros para desarrollar un "ecosistema de baterías integrado" con el que se contribuiría a impulsar la movilidad eléctrica en España. La planta se enmarca dentro de este proyecto, que Sánchez ha valorado como emblemático para el conjunto de Extremadura y del país. El presidente ha erigido a España como centro inversor de la transición verde, la reindustrialización y la innovación.

De hecho, Envision es una de las beneficiadas por las concesiones de la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En octubre del año pasado se dio a conocer que Envision recibiría una subvención de 200 millones de euros y un préstamo de 100, con un presupuesto financiable de 1.311 millones de euros.

Sin embargo, la multinacional china no se ha librado del retraso en la llegada de fondos. Por eso, a finales de 2023, la multinacional mostró sus dudas: "Entendemos que el Gobierno central nos va a ayudar en la misma medida en la que ha ayudado a otros proyectos como el nuestro. Pero no podemos ir ‘a pulmón’ y aportar toda la financiación para tener que competir después con empresas que no han necesitado hacerlo como nosotros. No podríamos competir así"

Por su parte, Zhang ha detallado durante el encuentro el estado actual del desarrollo del proyecto y ha reforzado el compromiso de la multinacional con España. Si todo sigue lo fijado en 2022, cuando se dio a conocer el proyecto, su primera fase tendrá una capacidad inicial de 10GWh para alcanzar una final de 30GWh. Se alimentará con energías renovables suministradas por la planta fotovoltaica 'in situ' de Acciona.

El planeamiento que la empresa manejaba a finales de 2023 fijaba el inicio de la fase constructiva a lo largo del verano, con la cimentación, y la puesta en marcha de la producción de baterías para vehículos eléctricos a finales de 2025 o principios del 2026.