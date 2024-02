La banca privada de Tressis alcanza los 170 millones en inversiones alternativas

Sonsoles Santamaría, directora general de negocio de Tressis / Cedida

Gabriel Santamarina



La sociedad de valores independiente y gestora de grandes patrimonios Tressis alcanza los 170 millones de euros bajo gestión en activos alternativos, en su exposición a fondos de capital privado. En total, la compañía ha lanzado cinco vehículos enfocados en private equity, infraestructuras, venture capital e inversión de impacto.

"Nuestra intención es seguir completando las gamas de fondos que ya tenemos en marcha y seguir incorporando nuevas estrategias de la mano siempre de socios como los que ya nos acompañan", señala Sonsoles Santamaría, directora general de negocio, socia fundadora y consejera de Tressis, en una entrevista con este periódico.

En 2021, Tressis lanzó su primer fondo de capital privado, Tressis Capital Tech I FCR, especializado en invertir en otros 15-20 vehículos de venture capital y private equity en compañías tecnológicas, creado de la mano de 3WiseMen y con el foco puesto en España e Israel. El tamaño del fondo rondó los 25-30 millones de euros.

En el mismo año, de la mano del exvicepresidente de banca de inversión de Société Générale, Javier Puig, crearon otro vehículo, Arada Capital Partners. Esta sociedad de capital riesgo invierte en pymes en crecimiento, la mayoría con impacto social y medioambiental o con problemas de sucesión empresarial en la Unión Europea y Reino Unido. El pasado año, de forma conjunta con AYO Social Ventures levantaron otro fondo de 25-30 millones enfocado en startups que "aborden los desafíos económicos y sociales actuales".

En abril de 2023, tras cerrar un acuerdo dos años antes con la gestora francesa Cedrus & Partners, lanzaron su primer fondo de fondos de private equity e infraestructuras, con un capital de 30 millones de euros, al que se sumó otro este mismo mes con 40 millones en compromisos y un enfoque similar. "Esta estrategia combina la estabilidad en el retorno de las infraestructuras con la mayor rentabilidad del private equity", detalla Sonsoles Santamaría.

Los grandes patrimonios incorporan estrategias de capital privado

La entrada de Tressis en el capital privado surgió a raíz de la bajada de tipos de interés y el aumento de la volatilidad en los mercados financieros. "Tenía sentido incorporar el capital riesgo a la cartera de nuestros clientes y hacerlo a través de fondos de fondos de la mano de gestoras de proximidad y en los que Tressis ejerciese como asesor", relata Santamaría.

El sector de las inversiones alternativas, a excepción del inmobiliario, está en una fase incipiente en España, en contraposición a otros países, donde ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años. En esta línea, la directora general de negocio de Tressis cree que "queda muchos por hacer" por parte de los inversores, pero también por parte de las compañías: "El apetito de las empresas por financiarse en mercados públicos ha caído por la volatilidad intrínseca y la exigente normativa. Esto ha provocado un mayor apetito en los mercados privados". Este interés fuera de los mercados cotizados se ha traducido en un aumento en los últimos años en la inversión: en 2006 se cerraron únicamente 303 operaciones de capital privado, frente a las casi 600 de 2022, según un informe elaborado por EY junto con SpainCap, la patronal del capital privado.

Desde Tressis recomiendan a sus clientes "una exposición inicial entre el 5% y el 10% de la cartera" a capital riesgo por las propias características del producto: son inversiones muy largoplacistas, a más de diez años vista en algunas ocasiones, un factor a tener en cuenta para balancear el porfolio. Además, según Santamaría, es interesante ir haciendo aportaciones periódicas, al igual que se hace en otros activos más líquidos, como la renta fija o la variable. "Es importante entender al inversor. No es lo mismo invertir en private equity, que en venture capital. No es un tipo de activo en el que invertir per se, sino dependiendo del ciclo y del perfil", concluye la directiva de Tressis.