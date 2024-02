Consultorio de pymes: ¿Es cierto que van a permitir anticipar la edad de jubilación a los 52 años en nuevos sectores?

Trabajadores limpiadoras de habitacion de hotel camareras servicio de habitaciones las kellys benidorm / David Revenga

¿Es cierto que van a permitir anticipar la edad de jubilación a los 52 años en nuevos sectores?

En estos momentos, hay una mesa de diálogo social con la Seguridad Social que está estudiando la propuesta que el ministerio del ramo planteó ya en 2021 para ello. La finalidad de esta iniciativa es, efectivamente, que la edad legal de jubilación para trabajadores y autónomos pueda ser rebajada en nuevas actividades y sectores, hasta un máximo de 52 años, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, y determinar reglamentariamente el procedimiento general para establecer coeficientes reductores por edad que permitan anticipar dicha edad de jubilación.

Ahora bien, pese a que existe consenso sobre la finalidad, lo cierto es que, con el procedimiento que se está planteando para ello por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es prácticamente imposible que se reconozcan nuevas actividades. En primer lugar, por su complejidad, ya que en el proceso de evaluación intervienen diferentes organismos y la realización de múltiples estudios e informes preceptivos para que el departamento que encabeza Elma Saiz determine los coeficientes y poder anticipar la edad de jubilación. Y en segundo lugar, porque consideramos que la siniestralidad y la mortalidad -es decir, los accidentes laborales-, no deberían ser los indicadores principales para ello.

A nuestro parecer, la edad es ya un factor de penosidad en la mayoría de los sectores y es el criterio preventivo el que debería prevalecer. No deberíamos esperar a que mueran siete buzos para entender que un buzo de 60 años no puede seguir sumergiéndose. O que una cuidador o camarero de piso (mujeres mayoritariamente, por cierto), pese a trabajar en sectores con baja siniestralidad, deba asumir el esfuerzo físico y emocional a esa edad y no pueda jubilarse anticipadamente. Así que la buena noticia es que sí, está sobre la mesa. La mala es que, tal y como está en estos momentos, no parece que vaya a haber grandes cambios, ni se esperan pronto.

Soy asalariado pero asesoro a empresas como autónomo. ¿Me van a devolver parte de lo cotizado?

Así es si las bases de cotización por cuenta ajena y propia superasen el año pasado los 15.266,72 euros. Si fuera su caso, la Tesorería General de la Seguridad Social debería abonarle en su cuenta bancaria de oficio, sin necesidad de ninguna acción por su parte, el 50% de la sobrecotización como autónomo en las próximas semanas. El plazo para que la Tesorería abone el exceso finaliza el 1 de mayo.

Mi empresa tendrá a una estudiante en prácticas no remuneradas. ¿Hay que cotizar por ella?

Noticias relacionadas

Sí, desde el pasado 1 de enero, todos aquellos estudiantes que realicen prácticas formativas en pequeños negocios, ya sean estas remuneradas o no, también deben estar afiliados al sistema de la Seguridad Social. Por lo tanto, como autónomo deberá cotizar por ella y pagar las cuotas correspondientes, independientemente de que la estudiante perciba un salario o no por su labor. Sin embargo, se trata de una cotización prácticamente testimonial, ya que se aplica una bonificación del 95% en dichas cuotas. De hecho, es más problemática la carga administrativa que supone tenerlo todo en regla que el propio coste, lo que en muchas ocasiones va a desincentivar que pequeñas empresas y autónomos quieran estudiantes en prácticas en su negocios.

Según subraya el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se trata de dotar de mayores derechos a los llamados becarios, ya que los periodos de prácticas se entenderán cotizados a efectos de prestaciones y de pensión. Y si bien hay que recalcar que eso es positivo, no cabe duda de que el hecho de que más de un millón de estudiantes en prácticas pasen a engrosar la lista de afiliados, si se consideran estadísticamente como tales, también beneficiará al Ejecutivo central.