Airzone: eficiencia energética por control remoto

El estand de Airzone en ISE Barcelona / 'activos'

Corría 1997 cuando el malagueño Antonio Mediato se dio cuenta de que el sector de la climatización, al que se dedicaba profesionalmente como ingeniero industrial, podía mejorar sustancialmente si se tecnificaba. La clave era hilar más fino. Por aquel entonces, en las viviendas "se montaba una máquina, con un único termostato, que servía para climatizar cinco habitaciones a la vez". Y en todas ellas lo hacía en la misma medida. Eso generaba un gasto innecesario porque, en realidad, no hay razón para calentar por igual un salón, en el que las familias pasan tiempo diariamente, que una habitación de invitados. "Parece muy lógico, pero fuimos los primeros en hacerlo", asegura Fermín Subires, director de desarrollo corporativo de Airzone, que recientemente ha visitado Barcelona con motivo de la feria tecnológica Integrated Systems Europe (ISE).

Airzone no nació con alma de fabricante, pero mantiene una relación buscadamente estrecha con ellos. Lo que la marca desarrolla es un sistema que se integra en los diferentes aparatos de climatización para automatizarlos. Lleva 25 años haciéndolo y, por eso, tiene acuerdos con el 90% de las marcas con peso en el mercado, entre ellas Fujitsu, LG, Bosch y Samsung.

"Puente" entre sectores

La idea inicial ha ido evolucionando a medida que lo han hecho las tecnologías. Por eso, hace cinco años que los responsables se centraron en ofrecer también conectividad. Además de controlar cada sistema de climatización, había que poder hacerlo desde fuera de la vivienda. Y para ello necesitaban adentrarse en el mundo de la domótica.

De hecho, la compañía quiere ser el "puente" que une a los fabricantes de sistemas de climatización y a los de domótica. Que todos los asistentes -como Google Home y Alexa- la elijan para integrar el control remoto de los aparatos. "La automatización no se habla con la domótica", sostiene Subires. "Nuestro valor añadido son los 25 años trabajando con todos los fabricantes. Conocemos cada uno de sus protocolos; la domótica, no". Así que el objetivo es facilitarle el trabajo. Si una solución pensada para integrar y controlar desde un smartphone todas las posibilidades de una vivienda inteligente se vincula con Airzon, "se asegura de ser compatible con casi cualquier fabricante de aparatos de climatización; si no, tiene que hacer la integración con cada marca", continúa.

Expansión internacional

Su sistema está instalado en unas 133.000 máquinas de climatización, 38.000 en España. En los últimos años están realizando una estrategia de expansión: ya están presentes en Italia, EEUU y Marruecos. Aunque su mayor mercado es el francés, donde "hay una normativa muy restrictiva desde el punto de vista del consumo energético". La empresa presume de reducir con su solución el 30% del consumo de las máquinas de climatización, e instalarlo cuesta en 300 y 400 euros por habitación, más el aparato.

Parece que con esta fórmula han acertado. La compañía cerró 2023 con una facturación de 92 millones, 28 de los cuales se generaron en España. Y pretenden crecer este año el 13%, superando los 100 millones al cierre. Va a invertir, además, ocho millones en levantar una fábrica en Málaga, que servirá como ampliación de sus instalaciones actuales.

¿Su principal competencia? "El ‘no lo pongo’", ríe Subires. Los sistemas de Airzone, en realidad, son prescindibles. "No es algo esencial, así que en la vivienda nueva es lo primero que cae", afirma. Sobre todo si es la promotora quien lo ofrece. Así "siempre es más caro".