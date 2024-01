La insostenible guerra de precios en la alta velocidad

"Queremos ser líderes de movilidad en España. Por eso aspiramos a entrar en el mercado ferroviario en España, incluidas las líneas de alta velocidad (AV)". Carlos Buesa, director general de estrategia y diversificación del grupo asturiano de transporte Alsa, está analizando todos los corredores, habidos y por haber de AV, donde se han invertido 65.000 millones de euros para crear la primera red de Europa y segunda del mundo tras China. Alsa, controlado por el grupo británico National Express y la familia Cosmen, juntamente con la empresa familiar cordobesa Magtel, de la familia Magdaleno, compiten por ser nuevos operadores en un mercado liberalizado sumido en una cruenta guerra de precios.

La liberalización del mercado de transporte de pasajeros en AV acabó con el monopolio de Renfe en mayo de 2021 con la llegada de Ouigo, filial de la empresa pública francesa SNCF; y en noviembre de 2022 con Iryo. Esta compañía está controlado por la empresa pública italiana Trenitalia en un 45%, Air Nostrum (Carlos Bertomeu) y otros socios con un 31% y Globalia (a su vez controlado por tres fondos de pensión internacionales) con un 24%. Como contrataque, Renfe lanzó su marca Avlo para competir en precios. A agregar: las subvenciones públicas a los menores de 30 años.

En los dos principales corredores de AV, Madrid-Barcelona, y Madrid-Valencia, la suma de Iryo y Ouigo suman una cuota de mercado del 42,1% y del 50,4%respectivamente hasta septiembre de 2023 según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Desde su entrada, los precios medios en todas las líneas han caído hasta un 25%. El precio medio trimestral va de los 39,95 euros de Ouigo a los 62 euros de Ave en un Madrid-Barcelona, aunque han llegado a venderse billetes por 9 euros. En 2022 Ouigo perdió 36 millones e Iryo 25 millones. ¿Es el sistema sostenible?

"Los números no salen con estas cifras actuales. No se aguantará este modelo de forma indefinida", cuenta Fernando Vizoso, socio de consultoría de infraestructuras y transporte de KPMG. Esta consultora estima que sólo el canon que pagan los operadores a Adif -administrador estatal del sector ferroviario- representa 22 euros el billete, al que hay que sumar los costes de energía. Tanto Ouigo como Iryo han pedido una reducción del canon. Desde Adif se expresa que lleva congelado cuatro años. KPMG estima que 2023 se cerró con 31,8 millones de pasajeros en AV que se comparan con los 23,6 que hubo en 2022. Para la CNMC, los incrementos en las rutas se debe a la entrada de los nuevos competidores. "Si se triplicase la demanda podría ser un negocio rentable", dice Vizoso. Carlos Buesa no puede ser más claro: "La guerra de precios debe tener un final. No es sostenible".

En KPMG estiman que en las líneas actuales hay suficiente capacidad para aumentar frecuencias. Los cuellos de botella están en las estaciones, que tal como se encuentran ahora, son incapaces de poder asumir más pasajeros. Esta es la razón,según Adif, de las obras en Chamartín, Atocha y las previstas en Sorolla, Valencia, y Sants; además de la construcción de la Sagrera en Barcelona. A eso se le une el desarrollo progresivo de los corredores del Norte -la inauguración en puerto de Pajares ha permitido recortar el trayecto de Oviedo a Madrid a tres horas y media-, Noroeste y la espera -larga- de la conexión Barcelona-Valencia que debería unir el AV con Andalucía.

Ouigo aspira aumentar en 2024 su oferta a los corredores de Murcia/Elche y Valladolid/Segovia y Córdoba/Sevilla/Málaga. Iryo quiere ampliar igualmente a otros corredores y "llegar al máximo número posible de estaciones". A la espera -no hay fecha determinada por parte de Adif- de una segunda ola de licitaciones en la que "aún se está trabajando", las líneas actuales permiten a cualquier operador homologado que deseara poder ofrecer sus trenes solicitando un "surco", como se llama en el argó ferroviario a la operación.

EnAlsa creen que en 2025 se despeje un nuevo escenario para optar a él y, a más tardar, en 2027/28 puedan empezar a operar con trenes.Se esperan otros potenciales operadores en nuevos corredores. Con todo, desde el sector se considera muy complicado que pueda haber más de cuatro por línea. "Los mercados se deberán repartir", dicen. Sólo está garantizado que Renfe siga en todos los corredores y estaciones. "Esperamos las nuevas líneas de trenes fabricadas por Talgo para seguir apostando por mejorar la oferta, con más destinos, más frecuencias y más puntualidad", señalan fuentes de la empresa pública española.