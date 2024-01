¿Qué es el IRPH? Todo lo que necesitas saber

Los hipotecados con revisión semestral se van a beneficiar ya de la caída del euríbor en diciembre. / Miguel Toña | EFE

Existe un índice, alternativo al euríbor, que no ha pasado desapercibido en los últimos tiempos. Efectivamente, nos referimos al Indíce de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Pero, ¿qué es exactamente? Se trata de un cáculo cuyo valor representa el interés medio que los bancos aplican sobre las hipotecas que conceden en cada mes. Se presenta útil, por lo tanto, para aquellos clientes que se vean en la situación de elegir una hipoteca. Eso sí: su valor cambia cada mes y, aunque no hay datos oficiales sobre cuántas hipotecas variables están ligadas a este índice, se estima que son aproximadamente el 10% de las que hay vigentes actualmente.

Así pues, ¿cuál es la diferencia entre el IRPH y el euríbor? Pues es que ambos son índices hipotecarios, pero se calculan de manera distinta. El valor del IRPH representa el interés medio de las hipotecas que conceden los bancos. El euríbor, en cambio, representa el interés medio al que las principales entidades europeas se prestan el dinero entre ellas.

A día de hoy, el Boletín Oficial del Estado solo publica un valor de este índice. Hasta octubre de 2013, sin embargo, el IRPH tenía tres modalidades distintas que representaban el interés medio de las hipotecas concedidas por bancos, cajas y entidades. Pero muchas cajas desaparecieron en 2008, con la crisis económica y financiera, así que las modalidades de bancos y cajas dejaron de tener sentido. Fueron suprimidas en octubre de 2013 y dejaron de publicarse a partir del 1 de noviembre de ese año. La única modalidad que ha sobrevivido es la del IRPH del conjunto de entidades (también llamada IRPH Entidades).

Hay quienes consideran que estamos hablando de un índice polémic. Porque Durante años, los bancos contaron a los clientes que el IRPH era más seguro que el euríbor. Justificaban que variaba menos de un mes para otro. Pero no se conocía el cálculo de este índice índice y el hecho de que siempre cotizaría más alto que el euríbor. Es decir, que hubo personas que contrataron un préstamo ligado al IRPH sin saber qué estaban contratando y que les costaría más caro.

Ciertamente, desde su creación en 2001, el IRPH siempre ha cotizado por encima del euríbor, salvo en abril de 2023. Básicamente porque representa el interés medio de las hipotecas y la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios que se conceden en España tienen un interés variable formado por el euríbor más un diferencial. Las hipotecas fijas otorgadas tenían un interés fijo que, en general, era más alto que el de las hipotecas variables. Ahora ya no.

Sea como fuere, el valor del IRPH es una mezcla del euríbor, del diferencial de las hipotecas variables y de los tipos fijos. Por lo tanto, es más alto que el euríbor. Además, su valor no se calcula realmente con el interés medio de los préstamos hipotecarios, sino con su tasa anual equivalente (TAE). La TAE es más alta que el interés, porque también incluye comisiones y otros gastos (aunque no todas las hipotecas los asocian). Por eso, muchos afectados por el IRPH han decidido llevar sus casos ante los juzgados para reclamar la eliminación de este índice y la devolución de todo lo pagado de más.

No puede reclamarse, no obstante, si no se cumplen ciertos requisitos. Por ejemplo: se entiende que el IRPH no es abusivo aunque exista falta de transparencia por parte del banco. Es decir, que no puedes reclamar que te lo eliminen aunque el banco no te haya explicado cómo se calcula este índice, cuál fue su evolución en el pasado o que siempre cotiza más alto que el euríbor.

Cómo eliminarlo

Descartando la opción de eliminarlo por la vía judicial, que por lo pronto no es viable, existen algunas maneras de deshacerse del mismo. Y sin pasar por los juzgados. Puede intentarse, en primera instancia, un pacto con el banco. Puedes acordar que te sustituya el IRPH por el euríbor o para que pase a aplicarte un interés fijo. Es lo que se conoce como novación, que básicamente consiste en modificar las cláusulas de una hipoteca existente con un acuerdo con la propia entidad.

En segundo lugar se puede subrogar la hipoteca. Es decir, traspasarla a otra entidad que acepte sustituir el IRPH por el euríbor o pasar tu interés al tipo fijo. Y, por último, siempre queda la opción de contratar una hipoteca nueva, a tipo fijo o referenciada al euríbor, para liquidar tu hipoteca actual.

Es posible también que el banco, para ahorrarse reclamaciones, contacte directamente contigo y se ofrezca a cambiarte el IRPH por el euríbor o a pasarte al tipo fijo. Puede parecer un buen acuerdo, pero siempre es aconsejable que leas detenidamente el contenido del pacto para no llevarte sustos. Será un acuerdo fructífero si las cuotas se abaratan después del cambio y si no te piden firmar un acuerdo de no reclamación.