Lotería de Navidad 2023: los premios que no pagan impuestos a Hacienda

Una de las bolas del sorteo de Lotería Nacional.

Cada año, la Lotería de Navidad llega ofreciendo la posibilidad de que un ciudadano se lleve el mejor regalo posible en estas fechas. En 2023 esta llega con las mismas cantidades en premios que los últimos años, y con el mismo gravamen. La única novedad es que este año se lanzan cinco series más, por lo que el número quedaría en 185 millones de décimos.

Estos premios están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) mediante un gravamen especial, por lo que cada vez que alguien gana la lotería, Hacienda se queda una parte. Sin embargo, hay algunos premios en los que no interviene la Agencia Tributaria.

Premios sujetos a los impuestos de Hacienda

Hay dos tipos de premios sujetos a impuestos mediante un gravamen especial:

Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecido en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo

Estos son los premios que no pagan impuestos a Hacienda

En 2018, la cuantía exenta de impuestos estaba en los 10.000 euros. En 2019, en los 20.000 euros. Sin embargo, a partir de 2020 esta cuantía se planta en los 40.000 euros, y en la Lotería de Navidad de este año no será diferente. Por encima de esa cantidad, sin embargo, la que se queda Hacienda sigue siendo la misma: un 20% en todos los premios que se estén agraciados el 22 de diciembre a partir de esa cantidad.

Esto significa que los únicos premios que deben pagar a Hacienda son el Gordo, y los premios segundo y tercero, ya que el resto no supera el umbral de impuestos. Así es como quedaría la tributación de los premios de la Lotería de Navidad en 2023:

Gordo de Navidad: premio de 400.000 euros por décimo. Se tributará solo por 360.000 euros, sobre los que se gravará el 20%. Así, el premiado se quedará con 328.000 euros y Hacienda con 72.000 euros.

Segundo premio: 125.000 euros al décimo. Se gravarán solo 85.000 euros, quedando 17.000 euros para Hacienda y 108.000 euros para el premiado.

Tercer premio: Con 50.000 euros por décimo quedarían 2.000 euros para Hacienda y 48.000 euros para el dueño del boleto ganador.

Cuarto premio: 20.000 euros por décimo.

Quinto premio: 6.000 euros por décimo.

Pedrea, resto de aproximaciones y reintegros: Todos por debajo de los 40.000 euros, quedarán exentos.

Cómo se declara el premio de Navidad

Al cobrar la cuantía, Hacienda se quedará con su parte de forma automática, por lo que los ganadores que tengan que rendir cuentas con la Agencia Tributaria no se deben preocupar de cómo declarar el dinero.

Los premiados en el sorteo no deberán preocuparse de cómo declarar este dinero. Al ir a cobrar el premio, la Agencia Tributaria ya se queda con su parte de forma automática. Los premios de Lotería no se incluyen en la base imponible del IRPF, así que no habrá que pagar más en la declaración anual. Tampoco afectan a la hora de obtener ayudas públicas para becas o prestaciones sociales.