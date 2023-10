Así funcionan las hipotecas para comprar una casa prefabricada

Así funcionan las hipotecas para comprar casas prefabricadas.

¿Buscas financiar la compra de una casa prefabricada a través de una hipoteca? Si es así, debes saber que hay que cumplir una serie de requisitos para optar a un crédito con un tipo de interés más bajo que si finalmente se paga a través de un préstamo personal.

Cada vez hay más españoles que deciden irse a vivir a una casa prefabricada por su menor coste, el ahorro energético y también por la mayor rapidez en la que se construye. Las hay de madera, pero también hay de acero y hormigón y pueden llegar a tener una vida útil mínima de 50 años, tal y como marcan las diferentes normativas. En algunas edificaciones esta durabilidad puede ser incluso de 100 años.

El precio más común suele rondar entre los 25.000 euros y los 200.000 euros, aunque hay incluso algunas más sofisticadas de cierto lujo por 300.000 euros.

Requisitos para solicitar una hipoteca

Desde BBVA explican que hay cuatro condiciones necesarias para que el banco conceda una hipoteca para este tipo de viviendas.

Que el solar sobre el que se construya sea urbanizable.

Que exista un proyecto de obra visado por un colegio de arquitectos y cuente con licencia municipal .

Que la casa esté anclada al suelo (es imprescindible la cimentación).

Que la vivienda sea registrada correctamente en el Registro de la Propiedad.

Si no se cumple alguno de estos requisitos el banco puede ofrecer un préstamo personal, ya que a veces muchas personas optan por irse a vivir a un terreno no urbanizable o que no se inscriba en el Registro de la Propiedad porque se trata de una casa móvil.

No se financia el 100% del valor

Igual que en otro tipo de hipotecas, el banco no financia el 100% del valor de compra o tasación, sino que lo más habitual es que financie el 80% del precio de la casa y el comprador necesitará contar con el 20% restante y otro 10% adicional para pagar impuestos como el IVA.

Precisamente las viviendas que se consideran bienes inmuebles, las que están ancladas al suelo y no se desplazan, tienen un tipo impositivo del 10% de IVA. "Este impuesto se paga en el momento de la compra de la vivienda", recuerdan desde Idealista. Como en cualquier otra hipoteca el comprador, o compradores, deben superar también el estudio de solvencia económica.

¿Se financian la compra de solares?

Desde BBVA comentan que la concesión de un préstamo para la compra de un terreno "no resulta tan sencilla como, por ejemplo, la de una hipoteca, ya que no se está solicitando financiación para un inmueble ya construido sino para un espacio sin edificar". Si se busca financiación para la compra de un solar, la principal opción, es un crédito personal. Este tipo de préstamos conlleva, sin embargo, mayores intereses.

Hipotecas autopromotor

La mayoría de bancos ofrecen este tipo de hipotecas en el caso de las casas prefabricadas o modulares. Consiste en una hipoteca en la que el dinero se va entregando al comprador en diferentes tramos: primero para comprar el terreno, otro tanto cuando se presenta el proyecto y otro en el final de obra... Es muy habitual, además, que en este tipo de créditos haya períodos de carencia parcial en los primeros meses con el objetivo de que el comprador solo pague por el capital prestado y no por los intereses.

La Hipoteca Autopromotor de Banco Santander ofrece un plazo máximo de amortización de 30 años para primera vivienda y de 25 años para segundas residencias, además de un periodo de carencia de capital de hasta dos años. Esta financiación puede alcanzar el 100% del coste real de la construcción, siempre limitada al 70% máximo del valor de reposición en el supuesto de una construcción terminada.

En el caso de BBVA, pide a los interesados contar con recursos propios en el momento de formalizar la operación de como mínimo un 30-40% de la inversión total, según el tipo de edificiación, además del solar.

Bankinter cuenta con la Hipoteca Fija Credichalet para titulares con ingresos mensuales superiores a 2.000 euros. Si se trata de la primera vivienda se puede solicitar hasta el 80% del valor de tasación del proyecto y en el caso de la segunda vivienda hasta un 60% con un plazo máximo de devolución de 30 años. Tiene un período de carencia en los 18 primeros meses.