¿Declaración de la renta a pagar? Noviembre llega con una sorpresa para miles de españoles

La declaración de la renta está ya más que olvidada para muchos contribuyentes. El período de presentarla fue en primavera, entre el 11 de abril y el 30 junio de este año. Sin embargo, la campaña todavía no ha terminado para muchos españoles que aún esperan recibir el dinero por parte de la Agencia Tributaria, pero también hay personas que deben pagar a Hacienda.

La campaña de la Declaración de la Renta es uno de los momentos más importantes para muchos españoles, ya que al regularizar su situación con el fisco y aclarar lo que han pagado en el ejercicio del año pasado, puede que salga a pagar, si se han pagado menos impuestos, o a devolver, si se han pagado menos.

Hacienda puede realizar la devolución hasta el 30 de diciembre, es decir, algunos de los contribuyentes a los que les salió a devolver todavía tendrán que esperar a recibir el pago en la cuenta bancaria que facilitaron para ello. Al contrario, ocurre cuando sale a pagar, ya que la Agencia Tributaria obliga a realizar el pago en la misma fecha de presentación y existen dos formas de hacerlo, pagar de una tacada o fraccionarlo.

Para aquellos que eligieron el pago fraccionado, el primer pago, equivalente al 60% del total, se hizo al presentar la declaración. Mientras que el segundo pago, el 40% restante, llegará este 6 de noviembre, si ha sido domiciliado.

Aplazamiento de pago

El sistema de pago fraccionado no conlleva costos adicionales para el contribuyente, lo que lo convierte en una alternativa conveniente. No obstante, en casos en los que los fondos necesarios no estén disponibles de inmediato, es posible solicitar un aplazamiento de pago. Este aplazamiento tiene un interés anual, que en 2023 es del 3,75%, y se requiere una solicitud que especifique los términos del aplazamiento, incluyendo la cantidad y los plazos de pago.