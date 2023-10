Pensión contributiva: Qué es, tipos y requisitos para acceder a estas prestaciónes

Los hijos menores de 26 años pueden volver a la Seguridad Social conjunta de sus padres

En nuestro país, las pensiones son gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Aunque también existe un tipo de pensión para aquellas personas que no hayan cotizado lo suficiente, las pensiones no contributivas, las más comunes son las contributivas. A diferencia de las no contributivas, estas son gestionadas por la Seguridad Social.

Qué son las pensiones contributivas

Según la Seguridad Social, estas pensiones son prestaciones económicas, de duración indefinida y cuya concesión está normalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social, aunque en la mayoría de casos son vitalicias. Están relacionadas tanto con la edad como con determinadas situaciones de salud.

Para su concesión es necesario cumplir una serie de requisitos que también están sujetos a la relación del individuo con la Seguridad Social, ya que es necesario acreditar un mínimo de tiempo cotizado en algunas de ellas.

El importe de estas pensiones depende de varios aspectos: las aportaciones de la persona a la Seguridad Social, haber trabajado por cuenta propia o ajena, la base reguladora durante el tiempo cotizado... Por otro lado, la gran diferencia entre las pensiones contributivas y no contributivas, además de que estas últimas están gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), es que las no contributivas van dirigidas a personas sin recursos suficientes para poder subsistir.

Tipos de pensiones contributivas

Aunque la más conocida es la pensión de jubilación, existen varios tipos de pensiones contributivas. En total son cuatro y cada una depende de una serie de aspectos.

Pensión por jubilación: comienzas a recibirla a partir de una edad determinada, siempre y cuando hayas cotizado durante un periodo mínimo. Sirve para "sustituir las rentas del trabajo por una pensión vitalicia, única e imprescriptible, cuando el trabajador a causa de la edad cesa total o parcialmente en su actividad laboral". Además, también hay varios tipos de pensión de jubilación.

Pensión por Incapacidad permanente: se concede cuando una persona tiene que dejar de ir a trabajar a causa de alguna enfermedad o accidente. Dependiendo del estado del individuo, la pensión de incapacidad permanente puede ser total, absoluta o de gran invalidez.

Pensión por fallecimiento: este tipo de ayudas sirven para aquellos casos relacionados con la muerte de un familiar o allegado. Dentro de esta categoría entran las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares.

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI): dentro de su acción protectora se incluyen las pensiones de vejez, invalidez y viudedad.

Requisitos para las pensiones contributivas

Para acceder a estas pensiones, es necesario haber cotizado al menos 15 años en la Seguridad Social, de los cuales 2 deben enmarcarse dentro de los últimos 15 años inmediatamente anteriores al momento de jubilación. Además, para cobrar el 100% de la pensión es necesario tener 65 años y un mínimo de 37 años y 9 meses cotizados. De lo contrario, la jubilación tendría que ser a los 66 años y 4 meses.

Para las pensiones de incapacidad permanente es necesario estar dado de alta en la Seguridad Social en el momento en el que se sufre la incapacidad, pero la cuantía a percibir depende de algunas variables. En esta parte es importante la edad, para determinar el periodo mínimo de cotización, y la causa de la incapacidad.