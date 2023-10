Hacienda aclara cuándo se cobrará finalmente la ayuda de 200 euros

Esto es lo que debes hacer si tu gestor se equivoca en la declaración de la renta

Aunque las informaciones de la Agencia Tributaria apuntaban a que el cobro de la ayuda de 200 euros para familias con bajos recursos finalizaría en septiembre, aún son muchas las familias que no han recibido esta prestación. Ahora, desde Hacienda aclaran que el cheque llegará muy pronto.

Plazo original de la ayuda de 200 euros de Hacienda

Si bien la convocatoria de la ayuda finalizó el pasado 31 de marzo, a partir de esa fecha quedaba abierto un plazo de tres meses para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) resolviese todas las solicitudes. Sin embargo, muchas de ellas todavía se encuentran en proceso de trámite, por lo que estas personas no saben ni si han sido aceptados como beneficiarios o no.

Desde Hacienda avisan de que si ha finalizado el plazo de tres meses desde la solicitud y no se ha efectuado el pago ni se ha notificado la propuesta de resolución denegatoria, la solicitud podría entenderse como desestimada. La realidad es que es posible que ni siquiera se haya comenzado a gestionar y, si presentamos una reclamación demasiado pronto, puede ir en nuestra contra.

Datos de la ayuda de 200 euros de Hacienda

Según los datos recogidos en el Plan Presupuestario para 2024 que el Gobierno en funciones remitió este pasado domingo a la Comisión Europea, solo hay consignados unos 333 millones de euros, lo cual representa una cuarta parte de los 1.200 millones que se tenían calculados. Esto resulta en que apenas 1,2 millones de hogares y 1,7 millones de personas perciben la ayuda, aprobada hace dos años.

Noticias relacionadas

Las previsiones estimaban que la ayuda llegaría a 6 millones de beneficiarios y 4,2 millones de hogares, pero las solicitudes no llegan a las oficinas de la Agencia Tributaria, por no hablar de todos los casos que son rechazados por incumplir los requisitos. La cantidad de personas que han solicitado la ayuda no llega a los 2 millones.

Cuándo llegará la ayuda de 200 euros de Hacienda

Aunque el mes pasado afirmaban desde Hacienda que aún no se tenía "un plazo como tal para terminar de ingresar la ayuda de 200 euros a los beneficiarios", ahora la Agencia Tributaria ha confirmado que todos los pagos se acabarán de realizar a lo largo de este mes de octubre.