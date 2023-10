Caixa: la fundación de los 26.400 millones

3 Se lee en minutos



Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria la Caixa.

El 32,24% de Caixabank, el 26,7% de la energética Naturgy, el 2,49% de Telefónica -al que debe sumarse indirectamente el 3,5% que tiene Caixabank-, alrededor del 4,36% de la operadora de antenas de telecomunicaciones Cellnex, el 99,5% de aparcamientos Saba, el 15% de Aguas de Barcelona, el 9,1% del grupo financiero mexicano Inbursa, más una sin fin de participaciones menores en empresas cotizadas e inmuebles. El valor patrimonial, según valor de mercado, de la cartera que controla Criteria, participada en un 100% por la Fundación Caixa, está cifrada en 26.400 millones. De los dividendos que ofrecen estas participaciones se nutre la obra social que lidera Isidro Fainé (Manresa, 1942), presidente de Fundación y Criteria, y que tiene este año un presupuesto de 538 millones, 23 millones más que los destinados en 2022.

Con el paso del tiempo y distintos vaivenes accionariales, Fundación Caixa/Criteria se ha erigido como el primer grupo inversor de raíz español. Las entradas del fondo de infraestructuras australiano IFM en el capital de Naturgy, donde ya tiene el 14,%, y la reciente de la empresa saudí STC en Telefónica, donde opta a controlar el 9,9%, han generado los últimos movimientos sísmicos en la sede de la Fundación, en la pequeña de las torres negras de la Avenida Diagonal de Barcelona. Antes, la cima bancaria de Fainé la obtuvo con la compra de Bankia, que consolidó Caixabank en el primer banco en España.

"Al presidente Fainé le preocupa que se pierda la españolidad de la empresa nacional. Y hará todo lo posible para que esto no ocurra". Fuentes de grupo Caixa definen "nuestra soledad" a la hora de defender un modelo que estaba en los inicios de la corporación Caixa y que fue diseñado por José Vilarasau ex presidente de la Caixa. La interluocución de Fainé con la vicepresidenta en funciones, Nadia Calviño, es constante. ¿A corto plazo que se espera? El dictamen del Gobierno respecto a la entrada saudí en el grupo de telecomunicaciones presidido por José María Álvarez- Pallete. Hasta que no se aclare la gobernabilidad definitiva de España, aumenta el suspense sobre qué puede ocurrir.

¿Y a medio plazo? Una mayor actividad del grupo financiero español a la hora de ir tomando más posiciones en sus participadas o entrando directamente en nuevas compañías. En el caso del futuro accionarial de Naturgy, sigue paralizada hasta nueva decisión la ejecución del plan Geminis, que pretendía dividir la empresa en dos compañías cotizadas distintas: negocios regulados y liberalizados. ¿Y Caixabank? Criteria siempre será la primera opción si el Gobierno decide ir desprendiéndose del 16% que aún controla procedente de Bankia.

Desde Caixa insisten: "Cualquier decisión y operación corporativa está supeditado a los presupuestos de la Fundación para los próximos 50 años".

No está en la mesa la gestión de la sucesión de Isidro Fainé, que renovó como patrón y presidente en febrero de 2022 por otros cuatro años más. "Hablar de quién sucederá a Fainé en la actualidad es perder el tiempo e intentar analizarlo desde un punto de vista político es inútil. Sólo lo sabe él y puede comunicarlo cuándo y cómo quiera", informan en círculos del patronato de la Caixa. Otras fuentes señalan: "El presidente Fainé está en plena forma, su agenda está llena de viajes constantes, en España y el extranjero, donde destacan su actividad como presidente del World Savings Bank Institute".

Noticias relacionadas

Ser miembro del patronato, formado por quince personas de perfiles y carreras muy diversos -desde ex políticos hasta expertos en mercados de capitales- tampoco garantiza nada a título sucesorio al no haber protocolos al respecto en el estatuto de la Fundación. La mayoría de los miembros son nombrados por un máximo de doce años.

En todo, Fainé quiere hacer gala de una de sus frases preferidas: "el bien no hace ruido y el ruido no hace bien".