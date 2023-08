Juan Guruceta, (Divilo): “Las nuevas generaciones ya no quieren tener dinero en efectivo”

El CEO y fundador de Divilo, Juan Guruceta. / DIVILO

Juan Guruceta fundó Divilo en enero de 2020 para ofrecer servicios de pago, cobros y contabilidad para empresas y autónomos, aunque no empezó a operar hasta enero de 2022, justo después de obtener la licencia del Banco de España. Unos 6.000 usuarios utilizan su aplicación Tap to Phone que convierte el teléfono móvil en un datáfono. Acaban de firmar un acuerdo con Boyacá y Visa para digitalizar los pagos de los quioscos de prensa y colaboran con Cabify desde hace un año. Guruceta asegura en esta entrevista que han retrasado sus planes para salir a Bolsa en 2024, pero todavía aspiran a cruzar el océano para expandir su negocio por Latinoamérica a través de República Dominicana.

-¿Qué sectores son los que más utilizan su aplicación?

La movilidad urbana, el delivery, la distribución y la logística. Cabify creo que tiene cuatro mil conductores con nosotros trabajando, o sea que también tenemos un peso bastante relevante en este sector.

-¿Los taxis también trabajan con Divilo?

En menor medida, la verdad. Nosotros estamos encantados y tenemos muchos clientes, pero en relación al volumen tenemos más clientes del sector del ride-hailing (VTC) que de taxi. Es verdad que la parte de ride-hailing para nosotros es más fácil porque al final si una de las tres empresas principales en España avisa a todos sus usuarios, riders o drivers de la existencia de nuestro producto, hay una adopción muy grande. En el mundo del taxi tienes que ir uno a uno y hay veces que la banca compite con precio contra nosotros, por lo cual la gente prefiere el datafono porque nosotros no pretendemos ser los más baratos, sino los mejores.

-¿Se enfocan también a startups y a grandes compañías?

Startup tenemos menos, pero al final estamos en todo lo que sea B2C o B2B. Nuestro perfil de cliente a día de hoy es una gran corporación que tiene muchos autónomos por debajo, así intentamos tener al ‘corporate’ ahí para luego llegar de una manera mucho más eficiente a los autónomos que se desplazan o freelance.

-Además de alianzas como Visa y Boyacá o Cabify, ¿tienen a la vista otras alianzas?

Sí, de hecho tenemos varias ya firmadas, pero son confidenciales o que al menos todavía no se han hecho públicas. De las cuatro verticales que te he dado sería del delivery.

-Después del boom que hemos vivido de la digitalización por la pandemia, ¿mantienen el mismo crecimiento ahora?

Estamos creciendo más ahora porque en el año 2020 Divilo todavía no tenía licencia de Banco de España para operar, con lo cual durante el año de la pandemia nosotros básicamente estuvimos programando, haciendo desarrollos tecnológicos y preparando todo el filing de la licencia. Somos una empresa que aunque se fundó durante la pandemia o justo antes de que empezara la pandemia, hemos salido al mercado pos-pandemia.

-¿Creen que desaparecerá el efectivo?

Al menos a lo largo de mi carrera profesional seguro que no. Y más en España donde hay una cantidad de efectivo muy relevante. España está entre los países del mundo con más efectivo y creo que también quitar el efectivo es una manera de aportar la libertad de las personas, de poder elegir el método de pago. Dicho esto, el uso del efectivo sí se está reduciendo a una velocidad absolutamente astronómica. Las nuevas generaciones ya no quieren tener dinero en efectivo. Yo mismo desde hace muchísimos años no llevo un centímetro en el bolsillo, algo que tampoco es bueno, pero ya estoy acostumbrado a una vida totalmente digitalizada en cuanto a los pagos. Pero que el dinero desaparezca al 100% en España desde luego que yo no lo veo.

-¿Y creen que su aplicación es una manera de expandir la digitalización en las zonas rurales?

Sí, absolutamente. Nuestra tecnología es muchísimo mejor que un datáfono, más barata. Primero, nosotros contamos con el 5G, utilizamos la tecnología de los teléfonos móviles o de las tarjetas SIM, con lo cual todas las mejoras que se hagan en un teléfono móvil nos benefician a nosotros y sobre todo benefician al cliente. También en las zonas rurales, donde no siempre tienes la cobertura necesaria y que por supuesto un datáfono no tiene. Y si te quedas sin papel en el datáfono estás fastidiado. Nosotros hemos eliminado el papel, con lo cual no solo persigue un beneficio de sostenibilidad, que para mí eso es fundamental desde que monté la compañía, sino de comodidad y eficiencia.

-Divilo se había marcado el 2024 como fecha para salir a bolsa, ¿mantenéis todavía este objetivo?

En dos años y medio han cambiado bastante las cosas. El año que viene desde luego nos saldremos a bolsa.

-¿Y tienen una nueva fecha?

Ahora mismo el objetivo que tengo como presidente de la compañía es crecer, ahora mismo de momento no me planteo ese tipo de ambiciones, creo que ahora mismo tenemos un catálogo de clientes enorme al que tenemos que prestar servicio y creo que pensar en una salida a bolsa ahora mismo haría que dejásemos de prestar atención a nuestros clientes que al final son los que nos están pidiendo, y a quien hay que dedicarle todo el foco en este momento.

-¿Qué planes tienen de internacionalización?

Contamos ya con pasaporte europeo, así que no tardaremos en lanzarlo en Portugal y expandirnos por la Unión Europea. Y también nos gustaría llegar a finales de 2024 o 2025 a Latinoamérica empezando por República Dominicana.

-¿Por qué República Dominicana y no Colombia o México?

Porque República Dominicana es un segmento que turísticamente está híper avanzado. Tiene un PIB altísimo sobre todo gracias a ese sector. El tema de los pagos no está especialmente desarrollado y creemos que hay una oportunidad porque además ahí tenemos muy poquita competencia. Creemos que ahí podemos alcanzar un volumen de negocio muy fuerte en muy poco tiempo. Y, por supuesto, luego ya iremos a Colombia o a México, pero nos parece un buen punto de partida porque no es la estrategia habitual que utilizaría una empresa para la expansión por Latinoamérica. Como hay tantos competidores en Colombia y en México, lo hace más difícil. Por eso empezamos por República Dominicana, donde tenemos muchos contactos, tenemos un know-how relevante y podemos aportar valor allí. El volumen de negocio es inmenso.

-¿Contemplan en un futuro incorporar el pago con criptomonedas?

No, de momento no. Eso es una cosa que surgió, pero las criptomonedas ya hemos visto que tienen un riesgo muy alto, son muy volátiles. No me cierro puertas, pero en el corto plazo, para los dos o tres próximos años vista, no lo tenemos en el punto de mira.

-¿Qué facturación y beneficios han obtenido en 2022?

Es confidencial. De momento beneficio no tenemos. El año pasado fue nuestro primer año de operaciones, no hemos tenido pérdidas todavía acumuladas.

-¿Saben cuándo podrán alcanzar la rentabilidad?

Estamos esperando la rentabilidad en junio del año que viene. La fecha es muy exacta, pero sí que tenemos ese objetivo. Tampoco tenemos un equipo especialmente sobredimensionado. A mí siempre me ha gustado tener equipos pequeños, y en la primera empresa que monté conseguí la rentabilidad al tercer año, así que estoy muy contento. Soy moderadamente optimista con poder hacerlo al tercer año de operaciones.

-¿Qué planes tienen a corto y a medio plazo, más allá de la expansión internacional?

Seguir mejorando nuestro producto. Creo que estamos muy a la vanguardia de la tecnología de medios de pago a nivel europeo y a nivel mundial, pero siempre se puede mejorar y seguiremos trabajando en ello, sobre todo para dar mejor soporte y servicio a esas cuatro verticales que tienen muchas necesidades más allá del cobro, y seguir poniendo el foco en el cliente. Y por supuesto, seguir escalando tanto en clientes grandes como medianos y pequeños para poder alcanzar esa rentabilidad lo antes posible.