Los consejeros del PP critican la adenda por no haber podido introducir sus propuestas

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante un encuentro con representantes de entidades financieras y asociaciones de usuarios para analizar la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Los consejeros del PP han dirigido una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, donde critican la adenda al Plan de Recuperación por no haber podido presentar sus propias propuestas. Según la misiva a la que ha tenido acceso 'activos', piden iniciar "un verdadero proceso de negociación" y tomar una decisión en conjunto sobre cómo se ha de presentar el documento a Bruselas. Cabe destacar que la carta ha llegado después de la aprobación por parte del Consejo de Ministros en la tarde del martes y ya se ha realizado el envío de la misma.

En la carta, los consejeros de la formación política se quejan de la falta de transparencia del Gobierno y de un diálogo insuficiente con las comunidades, que subrayan ser las que más tarde deberán ejecutar los proyectos propuestos a la Comisión Europea que recibirán los 94.000 millones de euros del Plan de Recuperación. Asimismo, se recuerda el informe de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en relación al tramo de transferencias, que en su momento señaló el "insuficiente nivel de diálogo, negociación y acuerdo con las comunidades autónomas". La comunidades autónomas enviaron en septiembre de 2022 sus propuestas, explican, pero tuvieron que esperar tres meses para conocer el borrador de la adenda a través de los medios de comunicación para comprobar que no se habían incluido en el documento. "Desde entonces no hemos tenido ningún proceso de consultas real y efectivo para poder realizar nuestras aportaciones al proyecto", aseguran.

Noticias relacionadas

Teniendo en cuenta los cambios en los gobiernos autonómicos derivados de las últimas elecciones municipales y autonómicas y los próximos comicios generales, que pueden dan lugar a un cambio de Gobierno, los representantes del PP ven la aprobación de la adenda como algo extemporáneo. Por esta razón, piden a la vicepresidenta esperar a una negociación en conjunto para no tener que asumir más tarde obligaciones que puedan conducir a repetir errores del pasado. Para ellos, su aprobación y envío no reúne las condiciones mínimas para proponer una programación del calado y más sin consensuar. A su juicio, la gestión de los fondos Next Generation "no marchan bien" y todo funcionaría mejor si se hubiese tenido en cuenta al PP desde el principio.

La carta ha sido enviada por presidentes de autonomías gobernadas por el PP, como Jorge Azcón (Aragón), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), y también por consejeros de Economía y Hacienda de Madrid, Andalucía, Castilla y León y Galicia.