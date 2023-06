La SEC demanda a Coinbase por operar como una bolsa de valores sin registrarse

Estados Unidos continúa su ataque directo contra las criptomonedas. Si la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) demandaba ayer a Binance, la mayor plataforma de monedas digitales del mundo, por gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios y mentir a inversores y reguladores, hoy es el turno de Coinbase. La SEC ha demandado a la compañía de operar como una bolsa de valores desde 2019 sin estar registrada. El regulador también ha acusado a Coinbase de no registrar su actividad de 'staking' mediante el cual los usuarios reciben ganancias por adquirir y bloquear en un monedero virtual criptomonedas. Nada más conocerse la noticia, las acciones de la plataforma se hundían por encima del 15% en la preapertura de la Bolsa de Nueva York y la caída ya supera el 20%. El resto de criptomonedas, a excepción de ethereum, que se mantiene a duras penas en números verdes, se han visto arrastradas. El bitcoin, moneda de referencia del sector, pierde un 0,34% de su valor en Bolsa, el token de Binance un 0,11% y cardano un 1,24%. Las más afectadas son polygon, que se deja cerca de un 4%, y solana, que desciende un 3,28%.

Según ha explicado la SEC, Coinbase ha ganado miles de millones de dólares facilitando ilegalmente la compraventa de valores de criptoactivos. Para el regulador, la plataforma de 'exchange' entrelazaba los servicios tradicionales de una Bolsa, una casa de valores y una agencia de compensación sin haber registrado ninguna de estas funcione, tal y como exige la ley. De esta manera, Coinbase estaría actuando como un depositario de valores, así como un intermediario en la liquidación de transacciones de valores de criptoactivos por parte de sus clientes. "El hecho de que Coinbase no se haya registrado ha privado a los inversores de importantes protecciones, incluida la inspección por parte de la SEC, los requisitos de mantenimiento de registros y las salvaguardias contra los conflictos de intereses, entre otros", alega el regulador.

Today we charged Coinbase, Inc. with operating its crypto asset trading platform as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency and for failing to register the offer and sale of its crypto asset staking-as-a-service program.https://t.co/XPG2gDkxtV pic.twitter.com/hCdVMw8B2v