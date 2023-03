La SEC analiza emprender acciones contra Coinbase por posible violación de la ley de valores

Estados Unidos aprieta el yugo sobre el sector de las criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) contempla emprender acciones contra Coinbase por posible vulneración de la ley de mercados. El regulador estadounidense ha enviado una notificación Wells a la plataforma de 'exchange', una de las más relevantes de la industria, en relación a "una porción indefinida" de sus activos digitales listados y a su servicio de apuestas (staking) Coinbase Earn, Coinbase Prime y Coinbase Wallet. El director de cumplimiento normativo de la compañía, Paul Grewal, ha asegurado en su cuenta de Twitter que confían en la legalidad de sus actividades. "Daríamos la bienvenida a un proceso legal para proporcionar la claridad por la que hemos estado abogando y para demostrar que la SEC no ha sido justa o razonable cuando se trata de su compromiso con los activos digitales", ha lamentado.

La notificación Wells es un tipo de documento emitido por el regulador estadounidense para informar a empresas e individuos de una posible acción regulatoria contra ellos. Tras recibir la notificación, la parte acusada tiene 30 días para responder con la defensa. Según ha explicado Grewal, la SEC ha identificado determinadas infracciones de la legislación sobre valores, aunque no aporta "mucha información": "Pedimos específicamente a la SEC que identificara qué activos de nuestras plataformas creen que pueden ser valores y se negaron a hacerlo", añade. La notificación se sucede después de que Coinbase presentara múltiples propuestas al regulador sobre el registro en el transcurso de meses, todas ellas sin respuesta, según apuntan desde la plataforma de 'exchange'.

Coinbase received a Wells notice from the SEC. After years of asking for reasonable crypto rules, we're disappointed that the SEC is considering courts over constructive dialogue. But if courts are required, so be it. We'll defend the rule of law. 1/15 https://t.co/MXpc0RhNj4