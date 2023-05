“La higiene es el pilar de la salud de los perros, y el pelo es su primera protección”

Álex Artero junto a un perro en las Jornadas Artero 2023. / Artero

Dicen que el ser humano jamás encontrará compañero más fiel que un perro. La lealtad, para que sobreviva en una buena relación, debe darse por las dos partes, por lo que cuidar a un fiel amigo es lo mínimo que debe de tenerse en cuenta. Hay quienes llegaron a esta reflexión hace más de 100 años, como es el caso de Pascual Artero, el fundador de Artero, la empresa española líder en fabricación y comercialización de productos de calidad profesional para el cuidado del pelo de los animales de compañía, el cabello humano y el manto del caballo.

Artero ha revolucionado el mundo de la peluquería canina. Actualmente, está dirigida por la 4ª generación de la familia con los hermanos Álex y Edu Artero.

Este medio ha podido hablar con el CEO del área Pet Care de Artero, Álex Artero, para hacer balance del sponsorizaje de Artero en la Can We Run, la carrera que organizó EL PERIÓDICO junto al Sport el pasado 14 de mayo, en la que la participación incluía al corredor junto a su perro, para fomentar las actividades inclusivas con los perros.

Artero y Can We Run, éxito

“Hemos valorado muy positivamente este evento deportivo porque es un paso más para normalizar el hecho de que las personas que tienen perro puedan disfrutar de actividades con sus mascotas”, argumenta Artero, insistiendo en la idea de que “el perro no debería de tener la entrada restringida a hoteles o restaurantes”.

Photocall de la Can We Run, con Artero como patrocinador. / Artero

Además, el CEO de Artero, con la intención de poner de manifiesto el día a día de las familias con su perro, hace mención de países como Inglaterra, Francia o Bélgica, “por su buena labor con este tema, ya que allí está mucho más normalizado”.

En relación con su participación en la Can We Run, Artero también hace énfasis en la “gran participación que hubo por parte de los corredores y sus mascotas”, lo cual ha generado “mucha visibilidad”.

El evento destinó el 30% de los fondos a la protectora Veu Animal, algo que Artero califica de “esperanzador”. “Me gustaría pensar que la adopción está cada vez más presente y que precisamente acciones como esta ayudan a evitar los abandonos”, explica Artero.

La clave de los cuidados

A la pregunta sobre su opinión a cerca de la conciencia de las personas a la hora de tener en cuenta todos los cuidados de su perro, Artero lo tiene muy claro. “El cambio ha sido enorme. Tengo la sensación de que ahora los propietarios de los perros saben de la importancia de cuidar la higiene de su perro, en concreto ldel pelaje. La higiene es el pilar de la salud de los perros y esta empieza por el pelo, su primera protección”, subraya el empresario.

A los perros de ciudad se les debe lavar su pelaje con frecuencia, la contaminación les ensucia mucho.

“Aquellos perros que viven en ciudades todavía necesitan más atención en su rutina de cuidados, ya que su pelo está más sucio a causa de la suciedad de la ciudad y la contaminación”, destaca.

Líderes en formación

Si hace décadas las peluquerías caninas tenías mucho trabajo en primavera y verano, ahora ya no es así, según explica Artero, el nivel de trabajo se ha repartido durante todo el año porque la gente es más consciente de que debe llevar a la peluquería canina a sus mascotas durante todo el año.

Imagen de un peluquero ultimando el pelaje de un perro en las Jornadas Artero 2023. / Artero

Según datos que ha facilitado la empresa, en España hay 12.000 estilistas caninos, el sector ha experimentado un crecimiento exponencial del 30% anual desde 2020 y registra un 85% de mujeres frente a un 15% de hombres.

A pesar del aumento de la demanda en las peluquerías caninas, Artero señala que las condiciones laborales todavía no son las óptimas. “Es una profesión en la que se encuentra trabajo sin problema”, afirma Artero, debido al auge de mascotas en la vida de las personas, sin embargo, también confiesa que “es un trabajo duro y difícil y no está suficientemente reconocido por la sociedad, por lo que no se paga lo que se debería”.

El sector de la peluquería canina ha experimentado un crecimiento exponencial del 30% anual desde 2020 y registra un 85% de mujeres frente a un 15% de hombres

Es tal el compromiso de Artero con la profesión, que la empresa también es pionera en formación de peluqueros caninos. A día de hoy existen más de 100 centros bajo el nombre Artero Academy, distribuidos por España, Portugal, Italia y Rumanía.

La mejor vida para un perro

Álex Artero no ha querido dejar de mencionar algunas recomendaciones para quienes han empezado una nueva vida junto a un perro, recientemente.

“Me gustaría romper el tabú de que los perros nos pueden bañarse hasta que se vacunan, porque la higiene siempre es una ventaja”, aclara el empresario y continúa insistiendo en que “es bueno acostumbrar al perro al baño cuando es joven, así como al agua. De esta forma se minimiza el impacto y lo normaliza”, concluye.

El empresario descarta rotundamente la opción de esquilar el pelaje del perro, ya que en ese caso se le estaría quitando la primera protección del animal

La frecuencia del lavado y del corte de pelo es una duda muy común entre la población que convive con un perro. Artero responde con contundencia que “no depende ni de la raza, ni del tipo de pelo, ni del tamaño del perro, depende del estilo de vida que tenga”.

Imagen extraída de las Jornadas Artero 2023. / Artero

Sin lugar a dudas, descarta rotundamente la opción de esquilar el pelo del perro, ya que en ese caso se le estaría quitando la primera protección del perro para prevenir problemas de salud.

Por lo tanto, el empresario del sector canino afirma que los perros de ciudad requieren de un cuidado específico y riguroso, diferente al de los perros de campo. En ambos casos, su papel es fundamental para sus respectivos dueños y su higiene se convierte en un momento de conexión entre ambos.

En cualquier caso, Artero responde claramente a aquello primordial para el bienestar de un perro: lo que más valora y estimula su felicidad es estar con su dueño y su familia.