Bulos sobre el paro

España no es un país que pueda alardear de tener poco paro. La economía cuenta con una tasa de desempleo del 12,5%, el doble de la media de la UE (6%), y casi lo mismo en la zona euro (6,5%). Solo Grecia le acompaña en los dos dígitos, con el 11,6%. De todas formas, en el último año, tras la reforma laboral, las cosas han mejorado. De hecho llega incluso a sorprender que se vaya ralentizando la economía y el empleo, aunque también, lo haga menos.

La reforma laboral que el Gobierno logró pactar con la patronal y los sindicatos perseguía atajar la precariedad laboral. Una de las figuras para reducir la contratación temporal fue la de los fijos discontinuos, que ya existía, pero que ha ganado derechos de los que antes carecía y engrosado las cifras de la contratación indefinida. Gracias a ello las cifras mejoran. Eso ha hecho que se haya iniciado una ofensiva desde la oposición del PP y sus cajas de resonancia mediáticas para afirmar que el Ejecutivo maquilla las estadísticas del INE.

Quizás jueguen con otros datos, pero no con estos. El fijo discontinuo, que es un contrato que se ha multiplicado con la reforma laboral, no figura en la lista de parados en los periodos en los que está inactivo y forma parte de la estadística como "demandante de empleo ocupado o con relación laboral", al igual que los beneficiarios de ERTE, porque mantiene la vinculación con la empresa que lo activa intermitentemente. Se puede discrepar de ese enfoque, pero eso es así desde hace al menos 37 años, tal como recoge una orden marzo de 1985 firmada por el entonces ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, en la que no constaban como parados este tipo de empleados. Y en este periodo ha habido gobiernos del PSOE y del PP.

Y además era algo que se hizo por "la necesidad de adaptar los criterios estadísticos relacionados con la medición del paro registrado a las generalmente aplicados en la Comunidad Económica Europea", la actual UE. Y es que una cosa es reclamar cambios en la estadística ante el auge de los fijos discontinuos y otra propagar bulos.