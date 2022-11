Las emprendedoras superan por primera vez a los emprendedores

Soraya Cadalso, confundadora de Uttopian. / Imagen cedida

Emprender nunca es fácil y, en el caso de una mujer, lo es un poquito más difícil aún. La falta de referentes, los problemas para conciliar o la maternidad son las principales dificultades para aquellas que se lanzan a poner en marcha su propio proyecto. Las iniciativas empresariales han estado tradicionalmente protagonizadas por hombres, que normalmente también suelen ocupar las posiciones directivas más altas en los organigramas de las empresas. Además, tan solo el 2% de las compañías emprendidas por mujeres superan la facturación del millón de euros, según datos de la Comisión Europea. Pero las tendencias están para romperse. El porcentaje de mujeres involucradas en iniciativas emprendedoras en 2021 fue por primera vez en España superior al de los hombres, 5,6% frente a un 5,4%, respectivamente, aunque siguió "muy por debajo" en proyectos de mayor nivel tecnológico, según recoge el informe GEM 2021-2022, estudio elaborado por el Observatorio del Emprendimiento de España y la empresa pública Enisa.

Precisamente fue en la pandemia cuando Soraya Cadalso, cofundadora de Uttopian, detectó una necesidad nacida del confinamiento. “Muchos eventos online de los que se hacían entonces no tenían la plataforma adecuada para celebrarlos, así que decidimos poner en marcha un proyecto para optimizar salas de reuniones u organización de conciertos a través de internet”, explica. Este fue el germen de la startup Uttopian, que ahora está preparada para subirse a la ola que trae el metaverso.

En el caso de Cadalso, no se trataba de la primera vez que emprendía. "He tenido el privilegio de sacar adelante varios proyectos y nunca he tenido problemas para hablar con inversores", asegura, aunque también reconoce que en ocasiones se ha visto asediada por el ‘síndrome del impostor’. Este proyecto pertenece a ese 10% de las iniciativas emprendedoras que son de nivel tecnológico alto-medio que están lideradas por emprendedores con un nivel educativo muy alto.

España sigue siendo uno de los países europeos con menor percepción de oportunidades y donde hay un mayor miedo a fracasar, según recoge el estudio GEM. El perfil del emprendedor se corresponde con el de un hombre o una mujer de entre 35 y 54 años, con un nivel educativo medio o superior, y formación específica para iniciar el negocio y gestionar su empresa. Los motivos para emprender son diversos, pero más del 70% de las personas que lo hacen consideran que la escasez de empleo es una de las principales razones para hacerlo. La mayoría de las iniciativas empiezan con un tamaño de menos de cinco personas.

Para Alicia Zurita, el emprendimiento siempre ha estado a su alrededor. “En mi casa siempre hubo un ambiente muy emprendedor y llevo desde 2005 volcada en sacar adelante diferentes proyectos empresariales”, explica. Su última aventura empresarial es Lubets, una marca de lubricantes y geles íntimos que combina la salud con el placer. Zurita advierte que emprender es muy difícil y consume muchas horas. La maternidad es el principal obstáculo al que siguen teniendo que hacer frente las emprendedoras. “Yo empecé Lubets estando embarazada y la verdad es que no sé cómo conseguí compaginarlo todo”, desarrolla y remarca que lo más importante para toda emprendedora es estar acompañada.

Precisamente esa fue la idea de Natalie Batlle cuando emprendió su proyecto, Juno House. “Emprender es algo muy exigente y hacerlo en femenino, mucho más”, señala Batlle. Tras invertir más de dos millones de euros junto a dos de sus socias, Liana Grieg y Eva Vila-Massana, consiguieron alumbrar un punto de encuentro para mujeres cuyo principal objetivo es potenciar la carrera profesional de las misma y facilitar la conciliación familiar y laboral.

"La conciliación sigue siendo la gran tarea pendiente, ya que ha empeorado un 3,2% respecto al año pasado, de 44% al 40,8%. Durante este periodo se ha observado un incremento de las tasas de parcialidad por razones de conciliación en mayor medida que en el caso de los hombres a causa de la pandemia. Estos datos ponen en evidencia que las mujeres han asumido la mayor parte del trabajo no remunerado, lo que contribuye en gran medida a aumentar la brecha de género en España, que ha pasado del 35,9% de 2020 al 36,7% en 2021", explica Anna Quirós, directora de Cultura y Desarrollo de Caixabank.

"Contar con el apoyo de otras mujeres es fundamental, a las mujeres siempre se nos cuestiona más nuestra dedicación al trabajo y estar rodeada de personas que están pasando por lo mismo que tú ayuda mucho”, explica Batlle, que destaca otro de los problemas a los que se enfrentan las mujeres emprendedoras. “Tienes la intención de tratar de llegar a todo a la vez y eso, muchas veces, no es posible”, señala. "No somos superheroínas ni debemos serlo. Hay que rodearse de personas que te ayuden en el camino y acompañen. Los programas de mentoring son clave", señala Anna Quirós de Caixabank. Pese a ello, advierte de que el camino de emprender es muy difícil y no es para todo el mundo. Para aquellas que quieran hacerlo, tienen que perder el miedo al fracaso.

Es el mismo consejo que da Marisa de la Fuente, fundadora de EurcoinPay. Su proyecto está relacionado con el mundo de las criptomonedas y permite hacer transacciones en menos de seis segundos en cualquier parte del mundo. Su empresa está regulada y supervisada por el Banco de España. “Es necesaria una mayor educación emprendedora. Yo tuve la suerte de tener un padre emprendedor que me alentó a ser mi propia jefe”, concluye.

