La Fed sube los tipos 75 puntos básicos por cuarta vez este año

La Reserva Federal vuelve a mover ficha para rebajar la inflación en Estados Unidos: el banco central norteamericano eleva en 75 puntos básicos los tipos de interés tal como se preveía, lo que coloca el precio del dinero en un rango de entre el 3,75% y el 4,00%, el mayor nivel desde 2008. Se trata de la cuarta subida de esta magnitud y la sexta desde marzo.

La Fed continúa con su plan de aumentar los tipos de interés para rebajar el escenario inflacionario norteamericano, que alcanzó en septiembre una tasa interanual del 8,2%, la mayor en décadas. Además, se trata también del mayor ritmo de crecimiento de los tipos desde inicios de los 80, cuando este organismo estaba presidido por Paul Volcker. En aquel momento, los tipos pasaron del 10,5% al 17,5% en pocos meses.

Este movimiento de la Fed pone más presión sobre el Banco Central Europeo (BCE). La inflación en la eurozona sigue sin frenarse y este lunes marcaba récord al llegar al 10,7% interanual, lo que hace esperar nuevos movimientos del BCE en el mismo sentido que lo que ha hecho la banca central estadounidense.

Tras conocerse la noticia, el Dow Jones se puso en verde y ganaba un 0,45% en el día. Sin embargo, los mercados han retornado a los números rojos durante la rueda de prensa de Powell, que ha dejado caer que una posible moderación en la subida de tipos no está sobre la mesa, lo que ha empujado al Dow Jones a perder un 0,5%, igual que antes de la decisión, y al euro a repuntar muy ligeramente. El presidente de la Fed ve "muy prematuro" interrumpir ahora las subidas: "Sin estabilidad de precios, la economía no funciona y no alcanzaremos unas buenas condiciones en el mercado laboral". Powell considera que el mercado de trabajo sigue en desequilibrio, con la demanda de las empresas muy por encima de la oferta de trabajadores.

En un comunicado el organismo ha declarado: "La inflación sigue siendo elevada, reflejando desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia, con mayores precios energéticos y de los alimentos y amplias presiones de precios". La autoridad monetaria estadounidense ha señalado también la guerra de Rusia en Ucrania como un factor que está empujando la inflación al alza y ha vuelto a pronosticar que será "apropiado" acometer nuevas subidas de los tipos de interés en próximas reuniones. Por otro lado, no se prevén cambios en los planes de reducción del balance.

El paro, en el 3,5%

Mientras, el mercado de trabajo estadounidense creó 263.000 empleos no agrícolas durante el pasado mes de agosto. De su lado, el paro se redujo dos décimas, hasta el 3,5%, manteniendo así la recuperación laboral de forma sostenida. La economía del país experimentó un crecimiento del 0,6% de su PIB en el tercer trimestre, según la primera estimación del dato publicada por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno.

Asimismo, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó el pasado mes de septiembre en el 6,2% con respecto al mismo mes del año pasado, la misma cifra que el mes anterior. La tasa mensual registró una expansión del 0,3%, también sin cambios respecto al mes precedente.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de la energía y de los alimentos por su mayor volatilidad, se situó en el 0,5%, igual que en agosto, mientras que en tasa anual se aceleró al 5,1%, dos décimas menos.

