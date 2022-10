Activos se transforma en contenidos y en la web

3 Se lee en minutos

Portada en papel del suplemento ’Activos’.

Bienvenida y bienvenido a un renovado Activos. En papel, cada semana, y a través de su página web, ya en marcha desde ayer. Activos quiere ser un proyecto vivo, con el objetivo, el desafío, de desgranar, explicar y comentar las informaciones económicas que ocurran día a día. Un proyecto que no solo observará la inmediatez, este mundo excesivamente acelerado en el que estamos inmersos, sino que también aspirará a encender las luces largas. Reflexión y análisis. Hacia dónde vamos. Cuáles son las tendencias empresariales que pueden cambiar la manera en que trabajamos y vivimos. Y con qué retos nuestra sociedad tendrá que enfrentarse. Un objetivo ambicioso en el que conjugaremos la excelencia en los contenidos, la selección y la clasificación de los temas más relevantes, con la definición de nuevos canales informativos para acercarnos a las exigencias de los nuevos lectores.

La redacción de Activos seguirá trabajando para usted. Intentando descifrar cómo las decisiones económicas, el devenir y el goteo de los incesantes datos macroeconómicos pueden afectar a su bolsillo, como ahorrador e inversor. Las personas que emprenden y que ambicionan convertir su idea, su incipiente negocio, en un proyecto mucho mayor mantendrán su protagonismo. Activos debe ser la plataforma informativa de esta nueva ola de emprendedores que están creando nuevos ecosistemas empresariales. Como también lo tendrán, de forma complementaria, los grandes empresarios propietarios, los altos ejecutivos, los directivos y financieros. Pymes, start-ups, grandes multinacionales... Desde Activos queremos seguir contando sus estrategias, su DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Con una mirada siempre hacia el horizonte.

Activos se transforma y crece, como se transforma y crece nuestra economía. Es este nuestro lema: La economía que transforma. Desde el inicio de siglo, con el golpe terrorista del 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera iniciada el 15 de septiembre de 2008, la pandemia que estalló en 2020 y, desde el 24 de febrero, la guerra y la crisis energética. Acontecimientos y fechas que han marcado estos primeros 22 años de siglo XXI. Un recorrido, casi un cuarto de siglo, donde hemos visto y contado en paralelo el crecimiento y el dominio de unas empresas que han revolucionado el mundo corporativo desde la aplicación de la tecnología. De Apple a Google; de Netflix a Ndivia; de Meta y Amazon a Tesla; por no hablar del surgimiento de los nuevos gigantes empresariales chinos.

Cambios disruptivos y situaciones de extrema tensión que también han servido para acelerar dos sectores claves: la investigación biomédica y la revolución en las fuentes de energía. Las palabras digitalización e inteligencia artificial y cambio climático se han asentado en nuestro vocabulario. No existe hoy empresa, en el sentido más amplio del término, que no actúe pensando cómo esta transformación afectará a sus presupuestos más allá del año próximo. No se puede ganar dinero de cualquier forma. Ya no solo se gana dinero para crear valor para el accionista, sino para generar valor para la sociedad y los grupos que rodean todo el entramado empresarial.

Activos nació como suplemento el 6 de diciembre de 2020 como proyecto de información económica de Prensa Ibérica con una sugerente portada: «La hora del capitalismo inclusivo». Nos remitimos, casi dos años después, en esta renovada etapa, en la defensa acérrima de estos valores inclusivos. Defenderemos sin ambigüedades la libertad de empresa y la sana competencia; combatiremos el exceso, tantas veces innecesario, de burocracia administrativa; apoyaremos siempre a las empresas que apuesten en sus niveles de gobernanza por la pluralidad; defenderemos a las empresas innovadoras y a los empresarios que se arriesguen; alabaremos a aquellos que trabajen, creen equipos y tengan en la mejora de la sociedad el objetivo de su negocio. Pero también seremos críticos con las malas prácticas y denunciaremos, cuando sea necesario, las malas praxis empresariales y financieras que puedan darse.

En el primer número de esta renovada etapa, desde Activos lanzamos un primer mensaje: la apuesta por 17 empresarios de futuro, representantes de las 17 comunidades en que está dividida España. Una apuesta de futuro que responde a esta transformación y que mira hacia delante: proyectos, personas y horizontes desde esta ansiada pluralidad y respeto a la diversidad que encarna todo un proyecto editorial. Gracias por leernos.

