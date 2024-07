Las puertas económicas del Iese

4 Se lee en minutos



Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Professor of the Practice of Management de Economía de Iese. Esta será la nueva ocupación que tendrá el ex gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, según expone la escuela de negocios de la Universidad de Navarra en su web. En el último ránking de MBA elaborado por el Financial Times en febrero, Iese ocupa la quinta posición del mundo por delante de la Universidad de Harvard, Chicago y el MIT de Estados Unidos. El ránking lo lidera Wharton, Universidad de Pennsylvania.

Iese lleva muchos años apostando por incorporar a altos cargos de la administración española o que han tenido responsabilidades en las instituciones europeas y mundiales. "Para enseñar economía a empresarios y directivos nada mejor que haber tenido una larga experiencia en posiciones de gran responsabildad y poder contarla", explica el profesor emérito de Iese, Antonio Argandoña.

La pluralidad de ideas y la búsqueda del debate intelectual es una de las marcas de la escuela. Sigue Argandoña: "Iese no tiene ninguna teoría propia.No somos de John Maynard Keynes ni de Milton Friedman", por citar a dos de los teóricos de la economía clásica sobre los que se asientan los postulados más socialdemócratas y liberales, respectivamente. "Bueno, marxistas no creo que vayamos a contratar", apostilla. Para este profesor, que conoce como pocos la historia de la escuela, las posiciones ante la realidad y los desafíos económicos son tantos, que permiten la mayor de las aperturas de miras.

Este posicionamiento plural ha permitido que por el Iese hayan pasado secretarios de Estado de gobiernos socialistas como Alfredo Pastor -con Felipe González de presidente- y José Manuel Campa -que pasó de profesor a integrarse en el gabinete Zapatero- o otros académicos más cercanos al PP. Jaime Caruana fue nombrado gobernador del Banco de España con José María Aznar y Juan José Toribio fue el economista español más relevante en el FMI de 1996 a 1998 y candidato a gobernador.

Otro profesor del Iese, Antoni Subirà, fue consejero de la Generalitat bajo el Gobierno de Jordi Pujol (1989 a 2002).Tras este año se incorporó de profesor. Víctor Pou, profesor de la escuela de 1968 a 2021 llegó a ser director del Patronat Català pro-Europa de la Generalitat de 1980 a 1987. Xavier Vives, premio Jaume I de Economía y actual profesor del Iese, además de ocupar múltiples cargos y ser asesor y consulytor de organismos internacionales, fue miembro del Carec (consejo asesor para la reactivación económica de Catalunya) de 2011 a 2015 que creó la Generalitat presidida por Artur Mas.

¿Qué mueve a Hernández de Cos, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy como gobernador del Banco de España, a incorporarse al Iese? Responde: "Significa estar en la frontera del conocimiento y poder aportar la experiencia de la administración pública a los estudiantes. Haber sido paracticante y poder incorporar la teoría a la práctica. Podré explicar qué mueve a los banqueros centrales a decidir la política monetaria." Para el ex gobernador -la incompatibilidad le impide incorporarse al sector financiero durante dos años- el Iese será un "complemento" intelectual a sus labores como banquero central. Durante un año seguirá presidiendo el Comité Técnico de la Junta Europea de Riesgos Sistémicos, y seguirá manteniendo su posición como economista en el Banco de España.

De Cos reconoce haber recibido otras ofertas académicas y que en su elección ha influido el nivel del claustro y la presencia de colegas expertos en el más alto debate económico. Las puertas entre la alta administración del Estado, incluyendo el Banco de España, e Iese, prometen seguir abiertas.

Entre IESE y la administración

Jaime Caruana: Fue gobernador del Banco de España de 2000 a 2006 y director general del Banco de Pagos Internacionales de 2009 a 2017. Miembro del Consejo de Administración del BBVA. Profesor Extraordinario de Iese desde 2018.

Juan José Toribio: Se incorporó a Iese en 1968. Cargo que mantuvo durante su larga trayectoria profesional. Fue director general de Política Financiera del Ministerio de Hacienda (1977-1979) y director ejecutivo del FMI de 1996 a 1998.

Alfredo Pastor: Secretario de Estado de Economía de 1993 a 1995. Antes fue director general del INI, economista senior del Banco Mundial. Se incorporó a Iese en 1996 y fue decano del Ceibs de Shanghai de 2001 a 2004.

José Manuel Campa: Profesor de Iese desde 1999. Desde esta posición fue nombrado secretario de Estado de Economía de 2009 a 2011 con el gobierno Zapatero. Desde 2019 es presidente de la Autoridad Bancaria Europea

José Manuel González-Páramo: Antes de incorporarse a Iese fue miembro del comité ejecutivo del BCE (2004-2012)y de su Consejo de Gobierno. También fue miembro del Consejo del Banco de España (1994-2004) y de su comité ejecutivo.

Xavier Vives: Profesor ordinario de Iese. Ha sido consejero especial del vicepresidente de la UE, Joaquón Almunia (2011-2014), asesor del Banco Mundial, BID y FMI. Fue miembro del Carec del Govern de Catalunya (2011-2015).

Pablo Hernández de Cos: De 2018 hasta el 11 de junio de este año ha sido gobernador del Banco de España. Ejerce de presidente del Colmité Técnico de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Se acaba de incorporar a Iese.