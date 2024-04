Por una de esas casualidades que ocurren frecuentemente, alguien ha escrito un libro. Lo ha publicado una editorial y después del lanzamiento, en febrero, el libro ha empezado a venderse mucho más de lo que tanto quien lo ha escrito como quienes lo han publicado podían imaginar en sus más alucinados sueños. Pero es real, cada semana se deben reimprimir 4.000 copias, y a estas alturas de abril ya lleva vendidos más de 150.000 ejemplares.

Es entonces, en abril, cuando los libreros le piden al editor del libro que -¡por favor, por favor!- le lleven al autor a firmar ejemplares; pongamos, por caso, para las mesas del 23 de abril en Catalunya, o para la Feria de Madrid, o para cualquiera de las ferias del libro se realizan en nuestro territorio. El editor está encantado porque sabe que la librería le estará «eternamente» agradecida por desplazar al susodicho autor/a. Eso le asegurará tanto al librero, como al autor, como al público la posibilidad de que compren, con el 10% de descuento pertinente, el libro o los libros firmados de puño y letra por su escribidor.

Un gesto que hace feliz al autor

Con este gesto se hace feliz al autor (al que se le pone en contacto directo con sus lectores), a la librería (que vende muchos más ejemplares por la firma) y al editor (que si el librero está contento, siempre respira mejor). Por supuesto que esto va destinado a que los lectores puedan llevarse consigo ese ejemplar firmado. Para él o para ella, o para regalarlo a la madre, la novia, el hermano o el amigo. Parece que esto es ideal, todos contentos… ¿no?

No estoy seguro, porque en nuestro sector nunca estamos del todo contentos, hay quienes se quejan de que se ha desvirtuado una fiesta que era para los escritores/as de verdad, no para los «mediáticos» -periodistas, actores, cantantes, futbolistas, dietistas y todo un largo número de profesiones cuya función principal no es escribir-.

Esos son los «mediáticos»… los culpables de que las ventas no disminuyan, de que los libreros, que durante todo el año han peleado para ofrecer al escaso público las novedades de las editoriales, hagan una caja que en muchos casos les salva los ingresos de buena parte del año.

Vender más y más libros

Mi opinión después de muchos años lidiando con este tema es muy clara. ¿Quién tiene derecho a despreciar un libro escrito con la mejor voluntad y publicado con la misma? ¿Quién determina dónde está la raya roja que distingue a unos de otros/as? ¿De qué van Sant Jordi, la Feria de Madrid y las ferias de todo el país? De que se saquen los libros de las librerías a la calle para que todo el mundo que quiera pueda disfrutar viendo casetas, puestos, autores a los que sigue, personajes a los que admira... y, no nos rasguemos las vestiduras, de vender más y más libros.

¿Cuál será el más vendido en esa feria o en este 23 de abril? Nadie lo sabe a priori, siempre hay «apuestas» entre la gente del sector, pero eso es un juego y lo que en realidad está en juego es el resultado final en ingresos de determinadas apuestas tanto del librero como del editor. Es tan así que, al día siguiente de finalizado Sant Jordi o concluida de feria de determinada ciudad, todos estamos esperando la cifra. Y no solo esperando la cifra, sino queriendo que sea más alta que el año anterior.

Pues bien, a todos los que no les gusten que los mediáticos firmen y vendan sus libros, ¿qué les parecería si no firmaran los mediáticos, los famosos, los, los, los... y las ventas bajaran sensiblemente? Imploraríamos a todos los dioses para que eso no volviera a ocurrir. Y, además, es imposible que ocurra porque nuestra Constitución no dice nada de nada respecto a «los mediáticos». Por lo tanto, vendamos libros, leamos libros, aprovechemos ese 10% de descuento y, por un día, seamos felices y dejemos de llorar.