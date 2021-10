Miedo, angustia, confusión...

Una reciente encuesta realizada a 562 mujeres de las 47 asociaciones de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) les preguntaba por cómo se sintieron cuando fueron diagnosticadas, tanto a las que están en tratamiento como a las que ya superaron la enfermedad y siguen sus revisiones, que eran el 65% de las que contestaron la encuesta. El 33% sintió miedo, el 26% preocupación por la familia (padres, marido, hijos…), el 14 % confusión, seguidos con menor porcentaje de tristeza, enfado o angustia, entre otros sentimientos.



Desde El Burgo de Osma, Victoria admite que ya no es la que era. Que se le han echado un montón de años encima. Pero mantiene el optimismo por salir de esta. Por delante le queda la reconstrucción del pecho, pero por ahora no piensa en eso. Según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), la media nacional de lista de espera en reconstrucción mamaria diferida (es decir, no inmediata) en la sanidad pública es actualmente de unos 750 días, más de dos años.

Vicky, a punto de terminar sus viajes diarios a Burgos, lanza un mensaje final: "Tendríamos que tener políticos competentes, que se pongan en nuestra piel. Ya no pedimos tener Internet, sino una atención digna de nuestro país. Un día, en el hospital de Burgos un señor se quejaba porque había que esperar mucho y pedía que se pusiera una máquina más para acelerar los tratamientos. 'Esto en Alemania no pasaría', decía. Y no pude evitar contestarle: '¿Y entonces, en Soria?'".