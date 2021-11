ESPAÑA

CE L’Hospitalet (2017)

Yo en realidad no quería jugar en España, tenía ofertas de fuera, pero por mi novia… Total, que firmé en L’Hospitalet una mañana y esa misma tarde recibí una oferta de un equipo de Bolivia que jugaba la Libertadores, que era algo que me apetecía muchísimo, nunca he llegado a jugar en Sudamérica. Lo hablé con mi novia, me entendió y me animó a aceptarla, así que fui a ver al presidente y le pedí por favor que me liberara, que era una oportunidad única.

Hasta le enseñé la oferta porque no me creían, me pagaban mucho más. Pero estaban en descenso y no había manera, no me dejaban. Yo casi llorando en el despacho, me declaré en rebeldía, estuve una semana sin entrenar y ya sin la oferta de Bolivia, porque habían fichado a otro jugador, les pedí que me liberaran igualmente. Al final, el entrenador me pidió con tanta insistencia que volviera que lo hice, pero la cosa no acabó bien y bajamos a Tercera.