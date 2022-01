La Vuelta al Ártico de Omar di Felice: el reto ciclista más extremo del mundo

Soñaba con ser como Marco Pantani y ha acabado planificando la primera Vuelta al Ártico en bicicleta, en solitario y en invierno, porque así de imprevisible es la vida. Muy en el fondo, sin embargo, todo tiene sentido, pues Omar di Felice (Roma, 1981) no envidiaba del ‘Pirata’ su capacidad para conseguir victorias, sino la que tenía para inspirar a chicos como él para que se subieran a una bici y recorrieran kilómetros y kilómetros con ella.

“Aunque llegué a ser profesional en 2008, en el Amore & Vita, era honesto conmigo mismo. Siempre tuve claro que no pasaría de ser un gregario, que no iba a ser un gran campeón como Pantani o como lo era Alberto Contador en mi época. Y yo lo que buscaba era inspirar a otra gente a coger la bicicleta, ya no para competir, sino para que la usaran a diario. Así que busque otra manera de hacerlo”, explica por vídeollamada.

Y como a este romano, hijo de un italiano y una argelina, le encantan el invierno y el frío, otra rareza más de su currículum, decidió reorientar su vida hacia los desafíos extremos, hacia las aventuras “para probarme a mí mismo, de forma más limpia”, alejadas de la competición y del pestilente clima de dopaje que en su época asfixiaba al ciclismo profesional. Así lleva más de una década, ya con 41 años en su carné de identidad.