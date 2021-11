De ganar y perder

Hay una cita de Juan Antonio en su documental que dice “Algunas batallas se ganan, otras se pierden. Pero, ¿qué pasa cuando pierdes las que ganas?”. Eso fue exactamente lo que le pasó a Juan Antonio. Aquel genio que llegó de Córdoba a Madrid para comerse el mundo, por fin lo había conseguido. Triunfar con su música. Lo de los limones se había convertido en un pelotazo nacional. La canción del verano. Salía en casi todos los programas de Telecinco. Grabó versiones, vídeos, dio entrevistas… y ahí empezó a advertir de que las cosas no estaban saliendo como a él le hubiera gustado.

Las entrevistas en los periódicos se contradecían. En uno salía adelantando que, después de la danza de los limones y del rap de los limones, habría unas sevillanas de los limones. Pero en otros ya avisaba: “Un día salí en la tele y me vino una avalancha encima. Me veo y me doy pena, porque soy algo más que el hombre de los mil limones”. Él quería mostrar todo su talento, pero en los conciertos sólo le pedían la de los limones.

"Me veo y me doy pena, porque soy algo más que el hombre de los mil limones"

El otoño acentúa las depresiones. Atrás quedó la canción del verano, la que se escuchaba en los 40 Principales (la emisora de las canciones para subnormales, que él cantaba años atrás). Juan Antonio Canta, su proyecto más personal, se había convertido en un fenómeno de masas, pero también en todo lo que él detestaba.

En una entrevista en Canal Sur, en septiembre, exigió previamente que no le hablasen de esa canción. En aquella conversación dijo una frase que dejaba entrever su hastío y su cambio de prioridades: “No importa si pierdes o si ganas. Lo importante es no perder las ganas”.

Las ganas las perdió definitivamente en diciembre. Unas semanas antes estuvo, de algún modo, despidiéndose de sus más íntimos, aunque ellos no lo supieran. Regresó a Córdoba. “Dijimos de volver a tocar, incluso de volver a montar Pabellón psiquiátrico. Él estaba con ganas y estuvimos acondicionando el trastero de su casa para volver a juntarnos”, recuerda el batería Fernando Alcántara.

A su agente, el argentino Morgan Brito, le llamó para proponerle quedar en Madrid cuando él regresase a la capital. Y a Martirio, una artista a la que él siempre admiró, le escribió una emotiva carta tras un concierto al que él asistió de público. La propia Martirio la leyó en un concierto posterior, tras el fallecimiento de Juan Antonio.

Sucedió un domingo. A mediodía, la Policía Local cordobesa recibía un aviso: la madre de Juan Antonio Castillo, Patuchas, había encontrado el cuerpo de su hijo ahorcado en ese mismo trastero en el que tenía pensando volver a tocar.

Hay cierto consenso al señalar ese éxito inesperado como el desencadenante de la crisis del cantante. Pero algunos como el batería, Fernando Alcántara, siguen pensando que Juan Antonio no se quitó la vida por aquello. “Es otra cosa. Es una depresión muy grande que si se hubiera cogido a tiempo igual se podía haber salvado. Él estaba contento por poder tocar para la gente”.

Otros comprenden el límite al que llegó Patuchas. Es el caso de Lichis (cantante y fundador del grupo La Cabra Mecánica), que años después del fallecimiento se hizo con el disco de Juan Antonio en solitario y quedó deslumbrado.

Versionó varias de sus canciones. Habla con este periódico contando que él se encontró en una situación de agobio similar: “Me pasó cuando compuse la canción 'No me llames iluso', para anunciar el cupón de la ONCE. Hubo un momento que la gente sólo me pedía ese tema. Caí en depresión y al final tuve que cortar con todo eso”.

La familia de Juan Antonio, años después, sigue sin querer hablar. Es demasiado el dolor y demasiados los recuerdos. Las miles de canciones que compuso Juan Antonio, una al día, siguen en los cajones de la habitación donde creció queriendo ser una estrella del rock. Aquella batalla que perdió después de ganarla.