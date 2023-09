España quiere (y necesita) más y mejores trenes

Comunidad Valenciana

Finalizar el ansiado corredor mediterráneo

Jordi Cuenca

Desde que planteó públicamente esta reivindicación hace más de un siglo -en 1918- Ignasi Villalonga, que fue presidente del Banco de Valencia y del Banco Central, el corredor ferroviario que conecte todos los territorios españoles del Mediterráneo sigue siendo la gran aspiración en infraestructuras de la Comunidad Valenciana, y el fin de las obras, una exigencia de hace décadas de los empresarios. Aún queda trabajo por delante, pero el coordinador del Gobierno central para este proyecto, el geógrafo Josep Vicent Boira, afirma que el recorrido iniciado en 2011, cuando la Comisión Europea lo incluyó entre los corredores transeuropeos a desarrollar, debe estar finalizado en 2030.

La importancia de esta infraestructura, según Boira, radica en que rompe por primera vez el «pensamiento radial» que rige la concepción de España, según la cual todos los caminos tienen que pasar por Madrid. El corredor, por el contrario, elude la capital y se extiende por todas las autonomías del Mediterráneo, desde Algeciras hasta la frontera con Francia, en ancho internacional, lo que implica eludir la barrera que supone la singularidad de la península Ibérica en el ancho de vías. Además, la ruta permitirá transportar pasajeros y mercancías, un añadido, este último, del que carecen las líneas del AVE creadas hasta ahora, por donde solo pueden pasar trenes con viajeros. Ahora bien, la futura infraestructura tendrá a cambio la carencia de que la velocidad no podrá ser tan alta como en otras líneas.

También supondrá resolver una de las grandes carencias ferroviarias de este país: que la segunda ciudad en población (Barcelona) no tenga una conexión directa con la tercera (València) y la 11ª (Alicante). Boira no dispone de cálculos concretos de lo que queda por invertir -incluido el túnel pasante que debe evitar que la ciudad de València se convierta en un obstáculo para la libre circulación-, pero precisa que desde 2018 ya se han destinado 4.900 millones de euros.

Otra infraestructura ferroviaria que es un largo deseo aún incumplido de la sociedad alicantina es la variante de Torrellano, que desviará la actual línea de Cercanías entre Alicante y Elx para poder conectar ambas ciudades con el aeropuerto. Pero todavía tardará en ser realidad. La adjudicación de la redacción del proyecto por 2,4 millones se aprobó en febrero, sin embargo dicho diseño no estará finalizado hasta 2026. El coste total de la variante está estimado en unos 350 millones y la previsión es que se ejecute en 10 años. La conexión ferroviaria de las dos mayores ciudades alicantinas con el aeródromo del Altet consta de cinco kilómetros de plataforma para doble vía con un tramo soterrado entre pantallas de unos 1.400 metros de longitud.

En la provincia de Valencia, la gran obra pendiente está relacionada con su puerto, el de mayor tráfico de contenedores del Mediterráneo. Las necesidades son dos. Por un lado está una reivindicación empresarial con más de tres décadas a sus espaldas: el acceso norte para evitar que el tráfico de vehículos procedente del norte del Mediterráneo tenga que utilizar una circunvalación que aumenta la distancia de entrada al recinto marítimo en 30 kilómetros, ya que en estos momentos los camiones deben sortear la ciudad de València para acceder por el sur. El Gobierno central todavía no ha decidido qué alternativa se acometerá. Hay cuatro o cinco propuestas, entre ellas un túnel por superficie y un puente flotante sobre el mar desde Sagunt. No está estimada la inversión, dada la disparidad de las opciones que hay encima de la mesa. La otra inversión pendiente es la terminal de la naviera MSC, una obra con una inversión público-privada de 1.600 millones que casi duplicará la capacidad de gestión de contenedores del puerto. Esta infraestructura está pendiente de que el Consejo de Ministros la autorice una vez ya superados todos los trámites medioambientales, aunque sigue el debate en los tribunales por el rechazo de varios colectivos de ciudadanos y de formaciones de la izquierda como Compromís y Podemos, que de momento ha obligado a demorar durante seis años una infraestructura cuyos trabajos todavía no se han licitado.

Por último, en la provincia de Castellón la gran reivindicación ciudadana es la conexión de la A-7 con Tarragona. La importancia de completar esta autovía radica, sobre todo, en que propiciará la integración de las comarcas del interior y su vinculación con todo el arco mediterráneo. El desbloqueo definitivo de los tramos necesarios para completar esta carretera tiene un coste de unos 434 millones.