Carlina tiene 91 años, ojos pequeños, inquietos y la frente surcada abruptamente por el paso de los años. Viste camisa negra y camina lento, vigilando cada paso. "Por dentro la maquinaria va bien, hijo, sólo he ido una vez al médico en mi vida; con 72 años, a unos análisis, y no he vuelto, pero la pierna con la artritis...", tuerce el gesto la anciana, viuda desde los treintaypocos y que, desde muy moza, apenas 18 años, se tuvo que ganar la vida en el campo al morir su madre.



Para subir a la iglesia de Santa Marina, construida en el siglo XII, de estilo románico, cuyos grandes atractivos son la torre-campanario y el ábside semicircular, hay que subir una rampa pronunciadísima, que Carlina ha recorrido mil veces. Miles de veces, más bien.

"Pues, fíjate, llevo enseñando la iglesia más de 50 años, en Villanueva no había cura y la llave ya la tenían mis padres", explica la mujer mientras se detiene a observar unas preciosas quitameriendas, esa flor de pétalos morados con el gineceo amarillo que viene cada año a celebrar el otoño y que se multiplica a ambos lados del camino.



Entramos al camposanto, pegado al ábside, del que sobresale por su belleza una ventana de doble arcada de diamantes apoyada en dos columnas con capiteles esculpidos con grifos enfrentados. "Tiene 800 y pico de años y no falta ni un pico; no la he visto arreglar ni una vez", se vanagloria Carlina, que a la vez que custodia de la iglesia es guía del recorrido. Cuando se tercia.