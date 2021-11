"Es de granito, pocos castillos de granito veras tú como este", presume Eugenio sobre la fortaleza, de cuatro estructuras cilíndricas, y que fue mandada construir por García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, duque de Alba, entre 1473 y 1478. De hecho, la Villa fue durante casi 400 años donación real a la Casa de Alba. Hasta 1830, concretamente.

Sobre el futuro del pueblo, el portavoz de los descendientes de los antiguos moradores sostiene que podría seguir el modelo de Carcassone, la población francesa también medieval y amurallada que se mantiene intacta en su interior y que es visitada por miles de turistas cada semana, pero donde sí se ha podido construir un nuevo pueblo extramuros.

"Yo si fuera así no viviría en Jaraiz de la Vera [a una hora en coche] y podría volver, y como yo mucha gente. Ahora alguna vez me ha pasado que no me han dejado ni entrar a mi pueblo", revela Eugenio, que durante muchos años ha batallado por conseguir revertir la situación. Tanto con la Confederación Hidrográfica del Tajo, como con la propia Junta de Extremadura o la Asamblea de la comunidad, a la que la asociación pidió que "arropara" con una Proposición no de Ley la petición de los hijos de Granadilla "para que vuelvan a su tierra", y que es una de las "deudas históricas" con Extremadura, "de las que hablaba tanto Rodríguez Ibarra".

"No nos han ayudado en nada, todos los políticos son iguales... la batalla legal yo ya no puedo continuarla", argumenta el presidente del colectivo, que tiene 74 años, sufrió un ictus y anda con dificultad. Cada uno de noviembre y 15 de agosto los miembros de Hijos de Granadilla se reúnen en el pueblo, que año tras año está entre los más bonitos de España, y celebran una misa -este verano, la artista de la zona Brígida Seguin donó dos cuadros a la Iglesia-. Pero cada vez son menos.

"Es de justicia revisar el error humano que se cometió con los habitantes de Granadilla", añade Adelaido Pacho, nacido en el pueblo en 1953 y descendiente de los últimos moradores del pueblo, que ha creado una página web de denuncia -lagodegranadilla.es- de lo ocurrido, que "cambió la vida a muchas personas".

Para Pacho, al no ser inundado el pueblo, el derecho de reversión lo tendría el expropiado para recuperar los bienes que le fueron despojados. Según señala, una de las posibilidades que debería valorar el Gobierno, "dado que la mayor parte de los habitantes de Granadilla ha muerto y los que quedamos superamos los 60 años", sería hacer una fundación donde todo el término municipal fuera de la fundación y hubiera participaciones de todos los "hijos de Granadilla" que sufrieron la expropiación como una sociedad.

"Que se conservase la esencia medieval del pueblo y la riqueza forestal y de especies autóctonas que residen en su territorio. Y a partir de ahí crear un complejo turístico sostenible y bien organizado que explote todas las potencialidades de la población", apunta como posibilidad.