Otro 8M 'hasta las tetas'

Esther es jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Sus palabras son serenas, pero en ellas se percibe el surco de dos años de pandemia. "Ha sido durísimo, luego tu cerebro lo va enterrando y te olvidas, pero el recordarlo vuelves a toda aquella emoción, a toda aquella desesperación", confiesa.

Durante la primera ola de la pandemia, se fue de su casa y vivió sola durante meses para proteger a su familia del virus. "Veías que se te moría gente joven. Yo no tuve la preocupación de mis compañeros al llegar a casa con el miedo de contagiar a su familia. Yo estuve sola, pero claro, no pude llorar con nadie, no me pude desahogar. Fue una manera de vivirlo un poco evadida, intento centrarme en las ventajas que tuvo".

Esta doctora prefiere quedarse con lo bueno tras haber vivido lo que define como "el gran problema". Agradece, por ejemplo, los aplausos de reconocimiento a los sanitarios: "Siempre hemos sido invisibles y de repente todo el mundo se dio cuenta de lo importantes que éramos".

También la respuesta de sanitarios y sanitarias, ver que todo el mundo quería ayudar le hizo ver "la esperanza de que cuando vienen mal dadas sí que nos unimos": "Ahora también lo estamos viendo con Ucrania".

A Esther no le duelen la dureza de jornadas interminables y terribles ni el enfado de los pacientes que acuden a urgencias desesperados porque llevan dos años sin atención médica, sin que le cojan el teléfono en el centro de salud, pero sí el abandono institucional.

"Somos empáticos con la población, pero mucho menos empáticos con el que toma las decisiones, independientemente del partido político que tenga, porque que sigamos hablando de precariedad, de no tener especialidad de urgencias con la que ha caído... son reivindicaciones que caen por su propio peso. No es una cosa baladí, no te tengo que convencer de que se necesitan médicos. A cualquier persona que le preguntes si se necesitan más médicos y enfermeras te va a decir que sí. Eso sí me duele, que después de todo lo que se ha hecho volvamos a lo mismo. ¿Volver a la precariedad anterior? Esto sí que me tiene harta, de verdad, no aprendemos, ¿cuántas cosas más tienen que pasar? Lo que le importa a la gente es la salud, la educación y tener un trabajo ¿y no vas a invertir en esto?"

Fueron más las sanitarias que se contagiaron porque ellas eran más en primera línea contra el virus. Esther cuenta que hicieron lo mismo que vieron hacer a sus madres en casa: "Nosotras aguantábamos más sin tener que hacerlo. Te encontrabas mal, pero tenías que tirar porque si no ibas tú, quién iba a ir. (...) Quizá nosotras lo vivimos de manera más emocional porque ellos se desconectan más de la emoción y tiran para delante".

Esther denuncia cómo la desigualdad se evidencia en los servicios sanitarios en el número de mujeres que ocupan cargos directivos: a pesar de que ellas son el 70 % de estudiantes de medicina, apenas ocupan el 20 % de los despachos. "¿Cómo es posible? Me da rabia porque no es una cuestión de que se prefiera al hombre, me parece que es un germen social que nos cuesta mucho cambiar y que interiorizamos desde pequeños", reflexiona.